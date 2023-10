A Mauricio Macri le sale la "tanada" y discute con todos por Patricia Bullrich

Mauricio Macri se altera, se enfoca y pregunta a fuego. "¿Por quién votaste?", sorprende a la señora que había pedido una foto con él. Si no decía Patricia Bullrich, ya le había anticipado que no se dejaría fotografiar con él. Inmediatamente, a un periodista que lo llamó por teléfono, le hizo la misma pregunta. "¿De verdad estas bancando a Javier Milei?", pareció ser la inquietud con la que el expresidente de la Nación cortó en seco. "Vos también me preguntás esa bol...?"

"Me peleé con medio partido para que ella sea candidata. Vos me conocés. Patricia va a ser presidenta y todos la vamos a bancar. Lo de Milei es una ...", sentenció, aunque a todos le quedó claro que no coincidía en nada con las posturas que está adoptando el libertario.

Este lunes, casi sobre la marcha, "como si cuando salía de su oficina, o llegaba a ella, en Acasusso, haya decidido que quería hacer algo con los candidatos", se armaron las recorridas en la zona norte del Gran Buenos Aires, según reconoció una fuente cercana a Ramón Lanús, el candidato a intendente de San Isidro que le ganó en una muy disputada PASO a la dupla Gustavo-Macarena Posse.

Macri ayer se volvió a mostrar con Ramón Lanús en San Isidro

Cerca de ahí los esperaba Soledad Martínez, la intendenta de Vicente López. Con la avenida Paraná como divisoria del mismo barrio, La Lucila, Macri también caminó varias cuadras con la jefa comunal, a la que le pregunta muchas cosas de la interna del PRO y, además, le da consejos y le pide que controle algunas performances electorales de la región.

La semana pasada, Macri y Bullrich protagonizaron una discusión abierta por las expresiones del expresidente en Harvard, mal interpretadas por la candidata presidencial de Juntos por el Cambio. Si bien aclararon ambos los dichos, la desconfianza se huele en el aire, ya que varias de estas y otras situaciones podrían resolverse con un simple llamado telefónico para aclarar o confirmar los dichos.

La relación entre el exjefe de Estado y la intendenta de Vicente López data de los tiempos que ella se inició en política. Siempre la tuvo entre sus preferidas y la considera como una de las representantes de mayor confianza. A su vez, Martínez siempre parece responder con creces a esas expectativas. "No puedo creer cómo algunos de los nuestros estén tan llorones. Es como si no supieran militar una campaña", se enoja.

Con Lanús están construyendo una relación política nacida de la necesidad mutua. A pesar de la cercanía territorial, Posse nunca toleró el ingreso de Jorge Macri en el mundo del conurbano norte. Antes de que él estuviera, el aún intendente de San Isidro disputaba internamente con Enrique "Japonés" García. Soledad Martínez es Macri pura, pero por dos. Por Mauricio y por Jorge.

"Hay que militar la lista completa. Tenemos excelentes candidatos y somos la única fuerza que tiene capacidad de gestión y espalda para sostener todos los cambios que debemos hacer", le explicaba a los vecinos que se asombraban con la presencia de Macri, quien en todo momento repetía que "es Patricia, es Patricia".