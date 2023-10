Con el dólar a $1000, Sergio Massa suspendió su visita a Mendoza

El ministro de Economía y candidato a presidente de la Nación en representación de Unión por la Patria, Sergio Massa, suspendió a su visita a Mendoza, la cual estaba prevista para este miércoles por la mañana. Su decisión se da en el marco en un alarmante contexto producto de la fuerte suba del dólar, que cerró la jornada de este martes a $1010 en su cotización paralela. En lo que va del mes -10 días-, subió $240.

"Debido a la conocida situación generada por los dichos de Javier Milei y la corrida del dólar que se ha dado en consecuencia de sus dichos irresponsables, Sergio Massa suspendió el viaje a Mendoza", señalaron a MDZ desde el entorno del aspirante de Unión por la Patria.

Sergio Massa tenía previsto arribar a la provincia a las 11:00, visitar Casa Vigil en Chachingo y luego realizar un acto en Bodega Los Toneles junto a empresarios del sector productivo, vitivinícola y turístico. Finalmente, iba a concluir su paso por Mendoza con una actividad con la militancia de Unión por la Patria en el Parque de la Niñez de Las Heras. El ministro -y a su vez candidato- iba a estar acompañado en todo momento por el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli; el secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, José Ignacio "Vasco" de Mendiguren y dirigentes locales.

El dólar, imparable

Tras la agitada jornada que se vivió alrededor de la cotización de la divisa norteamericana, Massa se refirió a lo ocurrido en un encuentro con la Cámara Argentina de Servicios y Comercios. Allí, dejó un desafiante respecto a la suba registrada. "Hasta que no los vea presos, no paro. Me voy a ocupar de que vayan en cana (...) “Tengo claro quiénes son esos 4 o 5 vivos que juegan al arbitraje. La vez pasada se me escapó un jefe a Uruguay, pero que vaya en cana porque alguna vez en Argentina el que especula con los ahorros de la gente con arbitrajes que generan ganancias ilegales extraordinarias, tiene que ir preso".

"Creo que la Argentina necesita algunos presos sobre la base de la especulación del ahorro de la gente y del patrimonio de las empresas y creo que es tiempo de ponerle el límite. Desde la política hay que ponerles el límite a los irresponsables y con el poder del Estado hay que ponerle el límite a los delincuentes que juegan por el patrimonio y el ahorro de la gente", agregó

"Y yo puedo ganar o perder una elección porque eso es secundario, pero tengan la plena seguridad de que de acá al 10 de diciembre me voy a ocupar de ver esos 4 o 5 pícaros en cana. Y se los digo para que después no empecemos con que se ataca al mercado, las libertades... Hasta que no los vea presos, no paro", sumó Massa.

Tanto Massa como Juntos por el Cambio apuntaron contra el candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, quien recomendó en una entrevista radial que no renovar plazos fijos. “Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono”, aseguró el libertario. El jueves anterior en una cumbre con empresarios ya había expresado algo similar. "cuanto más alto esté el precio del dólar, más fácil es dolarizar", dijo en aquella ocasión.

Horas más tarde, las entidades que nuclean a todos los bancos del país rechazaron en conjunto las declaraciones Milei, quien recomendó no renovar plazos fijos en pesos y reclamaron "responsabilidad, profesionalismo y vocación de servicio" en el último tramo de la campaña con vistas a los comicios del 22 de este mes. “Recomendar no renovar los depósitos no hace otra cosa que generar preocupación en un sector de la población. La carrera a la presidencia debe basarse en las competencias de ideas y capacidad de implementación de las mismas”, indicó un comunicado con las firmas de las asociaciones de Bancos Argentinos (Adeba), de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (Abappra), de la Banca Especializada (ABE) y de Bancos Argentinos (ABA).

Noticia en desarrollo...