“Ah, pero Milei”, el llamativo mensaje de un exministro de Mauricio Macri

Un exministro de Mauricio Macri sorprendió a todos con un mensaje en apoyo a Javier Milei tras sus dichos con respecto al peso. Luis "Toto" Caputo, el exministro de Finanzas y expresidente del Banco Central (ambos cargos durante el Gobierno de Mauricio Macri), comparó las criticas que se le hacen al libertario con las criticas que se le hacían al exmandatario. Javier Milei recibió numerosas criticas de distintos sectores y muchos lo culparon por la corrida que llevó el dólar blue a cerrar en $1.010 este martes.

"Pasamos de un ´Ah, pero Macri´ a un ´Ah, pero Milei´", escribió Caputo en su cuenta de Twitter. La comparación la realizó en base a que quienes realizan las criticas no "se miran al espejo" -como escribió Milei en su cuenta de Twitter-, ya que también destacó que "el kirchnerismo imprimió pesos por el equivalente a 20 puntos de Pib para financiar déficit, pero esto es secundario".

Tajante, cerró el tuit: "No le sigamos haciendo el juego al kirchnerismo". Javier Milei había dicho en una comunicación radial que "el peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono”, por lo que distintos dirigentes salieron a cruzarlo.

El mensaje del exministro de Finanzas y extitular del BCRA.

Los bancos argentinos también se sumaron a las críticas: “Recomendar no renovar los depósitos no hace otra cosa que generar preocupación en un sector de la población. La carrera a la presidencia debe basarse en las competencias de ideas y capacidad de implementación de las mismas". En el comunicado firmaron las asociaciones de Bancos Argentinos (Adeba), de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (Abappra), de la Banca Especializada (ABE) y de Bancos Argentinos (ABA).

La contundente respuesta de Javier Milei

La respuesta del candidato de La Libertad Avanza no tardó en llegar. Escribió en sus redes que "es vergonzoso el espectáculo que están dando los políticos tratando de obtener rédito político del descalabro económico inventando responsabilidades".

Agregó que "si quieren encontrar a los responsables, mírense en el espejo, sinvergüenzas. Estas son las consecuencias de defender la emisión monetaria y votar presupuestos con déficit fiscal". Acompañó la publicación con un video recopilatorio en donde se lo veía diciendo las mismas palabras que dijo el lunes sobre el peso pero en años anteriores.