Un ministro de Rodolfo Suarez visitará una comuna que lo critica

El ministro de Seguridad, Raúl Levrino, junto al vicegobernador Mario Abed (quien está a cargo de la provincia porque el gobernador Rodolfo Suarez está de vacaciones en Pinamar) tienen en agenda viajar hoy jueves 5 a San Rafael a replicar la actividad que están haciendo esta semana por otros departamentos: entregar equipamiento policial. La visita de Levrino toma relevancia política porque el año pasado protagonizó fuertes cruces con el intendente peronista Emir Félix quien le reclamó más seguridad.

La agenda de Abed y de Levrino será conjunta esta semana. El martes y miércoles llegaron con equipamiento para la policía a zona Este y Luján de Cuyo y Maipú respectivamente. El jueves 5, en tanto, irán a dos departamentos gobernados por el justicialismo: primero a Tunuyán y luego a San Rafael. En septiembre del año pasado, comenzó una agitada discusión que incluyó a Félix y a Levrino, e incluso en un momento salpicó a Suarez. El jefe comunal sostuvo que: “El ministro no sabe lo que pasa, tal ejemplo lo puedo contar porque hay un cuerpo aéreo de la Policía que pertenece a la unidad de los helicópteros provinciales. Ellos se instalaron acá y nunca más esa nave volvió. Mantienen a 5 policías que le realizan custodia a un helicóptero que no está”, expresó Félix. Y añadió: “Se prometió que una de esas naves iba a estar y eso nunca pasó. En su momento, agradecimos ese anuncio, pero fue solo eso. Lo curioso es que hay una camioneta con 5 personas en un lugar que no hay nada y es insólito. Esto es un problema por la falta de conocimiento de la realidad producto de que Raúl Levrino nunca camina”.

La respuesta del ministro no tardó en llegar: “El intendente Emir Félix critica el accionar de la Policía sin tener en cuenta que esta situación es producto del gobierno kirchnerista del cual es parte. Un intendente que jamás se involucró en temas de seguridad como lo hacen otros municipios. Hace la vista gorda y no colabora en nada”, sostuvo el ministro en su cuenta de Twitter, como respuesta. Entre los cruces, fue incluido Suarez a quien desde la comuna le cuestionaron no visitar el departamento con frecuencia, lejos su promesa de campaña de instalar una oficina en la zona.

Ahora, con Abed al mando del gobierno, Levrino llegará a la San Rafael en las próximas horas en un contexto político particular: el departamento, como el resto de los gobernados por el peronismo están próximos a adelantar los comicios municipales (la ley les marca el límite del 30 de enero para firmar el decreto) y el clima de campaña ya se percibe. En ese sentido, el ministro defendió su gestión en la zona Este en las últimas horas. Sostuvo: “En el 2022 cerramos con una tasa de 3,3 homicidios por cada 100 mil habitantes. Hemos bajado más del 60%”.