Cambia Mendoza: cuando el espejo distorsiona la realidad

Cambia Mendoza fue llamado a unir las fuerzas opositoras de la época y transformar lo que representaba el gobierno de Celso Jaque y Francisco Pérez. En ese marco, surgieron diversos liderazgos: Alfredo Cornejo, Rodolfo Suarez, De Marchi e intendentes, entre otros; quienes tuvieron la templanza de dejar las diferencias de lado para satisfacer la demanda de cambio nacida en la sociedad mendocina.

Básicamente, emergió un nuevo paradigma de gobierno, cimentado en transparencia y ordenamiento del Estado, respeto por las instituciones, y autonomía provincial, para dar luego a un proceso lento de desarrollo socio económico y cultural aún en transcurso.

Plasmar lo enunciado en políticas públicas, requiere de dirigentes concienzudos y comprometidos con la tarea de liderar y conducir un proyecto político que los guíe y contenga en función de sus convicciones consecuentes con la demanda social.

Eso no inhibe las discrepancias internas de diversas índoles, algunas de formas u otras de fondo, que deben ser esbozadas, discutidas, reñidas y si estas perduran, se dirimen democráticamente en elecciones interna PASO y punto final.

Lejos de lo expuesto, sucede con las actitudes y opiniones vertidas por el diputado nacional del PRO Omar de Marchi y algunos dirigentes de su entorno.

Desde el año 2015, bajo el paraguas del frente Cambia Mendoza, el partido PRO Mendoza accedió a la intendencia del departamento Lujan de Cuyo, a bancas de diputados nacionales y decenas de cargos entre funcionarios, legisladores provinciales y concejales.

Entonces, cómo se explican las reiteradas advertencias del presidente del PRO, Álvaro Martínez, y del diputado De Marchi a los demás integrantes del frente político que si éste último no es “ungido” candidato a gobernador, el frente Cambia Mendoza no existe como tal, porque según sus propias palabras dejó de existir en la última elección; o lo que es peor aún, de la advertencia pasar a intimidación, sino soy proclamado candidato por todos los dirigentes de Cambia Mendoza, voy por fuera, armo otro frente electoral que me elija a mí y únicamente a mí como postulante a gobernador.

El frente Cambia Mendoza es heterogéneo desde su concepción, por ende, es lógica y saludable su diversidad de visión y expresión, pero ello debe enmarcarse en un marco de empatía, unidad de concepción y acción política que colabore en la construcción y solidificación del espacio político. No corresponde que de la noche a la mañana, se arremeta sobre integrantes del frente electivo que aportaron capital político al triunfo electoral del cual te beneficiaste, por el solo hecho de no acompañar una aventura personal electoral.

En política, ego y personalismo se magnifican y en ocasiones, son la fuente de cual se alimentan los grandes errores de un candidato. “El espejo a veces distorsiona la realidad, nos vemos rubios y asumimos rubias conductas, cuando en realidad somos y vivimos como morochos” expresa Alejandro Dolina, en referencia a actitudes de individuos que se auto perciben una clase superior a su condición. La metáfora bien podría adaptarse a aquellos eternos candidatos a gobernador de Mendoza que no fueron electos y con resultados en declive, que se auto perciben merecedores de ser investidos y cuando ello no sucede, se molestan con los demás y no con el efecto del espejo que le distorsiona la realidad.

De Marchi y algunos de sus allegados con ejercicio institucional, no comprenden el importantísimo rol y compromiso que les compete desde el mismo momento que aceptaron y asumieron un cargo electivo dentro del Frente Cambia Mendoza.

Es momento de recapacitar y anteponer los motivos y la idea primigenia cual determinó la unión de diversos dirigentes, porque aún quedan compromisos y desafíos por cumplir a la sociedad mendocina que los eligió.

*Daniel López. Licenciado y Especialista en Adm. y Políticas Públicas (Universidad Nacional de Córdoba). Exconcejal de Las Heras (Cambia Mendoza)