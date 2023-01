Juicio político: Alberto Fernández tiene el número para investigar a la Corte

Las 31 sillas estarán listas hoy a las once para que haya labor parlamentaria y la comisión de Juicio Político, la que menos trabaja del Congreso, tenga hoy un dictamen y empiece a levantar temperatura en un tema que obsesiona a Alberto Fernández: el rol de la Corte y su relación con la oposición. El que avisa no traiciona, las 16 bancas del Frente de Todos estarán aseguradas y Alejandro "Topo" Devoto, otrora kirchnerista con acciones en caída libre, avisó con tiempo su mutación y no se sentará a discutir la acusación a los miembros del Tribunal.

El tema fue discutido puertas adentro del Gobierno desde el primero de enero, cuando en vez de empezar el verano, se dio por comenzado el año electoral, ya que será parte del kit discursivo oficial el mapa de relaciones entre la Corte y los dirigentes opositores, por eso el propio Axel Kiciloff apuntó contra Marcelo D´alessandro y el vocero de Horacio Rosatti, Silvio Robles, y los denunció ayer.

El pedido del presidente no es ambiguo, y se lo hizo saber a tres legisladores de confianza: "El dictamen no me importa, tenemos mayoría en la comisión, con eso abrimos la investigación y los cortesanos van a tener que dar explicaciones", les dijo. Y aceptaron el desafío.

Ahora bien, el oficialismo pisa suelo enjabonado, no saben qué hay detrás del pedido de juicio politico, pero suben y pisan el acelerador basándose en que no tienen dudas que la Corte no podrá explicar nada y que Juntos por el Cambio forma parte de un entramado de relaciones ilegales con el Poder Judicial.

Juntos por el Cambio va a defender sin pausa a la Corte, no dará quórum salvo que lo consiga el oficialismo y se siente a discutir el temario. Los objetivos son claros, el Frente de Todos con lograr que desfilen por el Congreso y se los pueda investigar, será la cucarda que llevará como campaña este año, y la oposición será quien aporte "calidad institucional" y blinde el pedido de juicio amparándose en que la embestida oficial es para ir por el poder total del país. Y estamos en enero.