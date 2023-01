La terminante decisión que tomó el concejal radical con doble cargo en el Estado

El concejal de Tunuyán, Luis López, quien tenía también un cargo de médico en Estado, decidió renunciar a la función que desempeñaba bajo la órbita del Ministerio de Salud. La Oficina de Ética Pública le había ordenado al edil radical que abandonara uno de los dos puestos considerando que había una incompatibilidad horaria y para percibir dos salarios.

Un dictamen de noviembre firmado por el auditor Gabriel Balsells Miró había determinado que tanto el concejal López, del bloque Cambia Mendoza, como el edil Marcelo Vidal, del Frente de Todos, se encontraban contrariando lo dispuesto por el Art°13 de la Constitución de Mendoza y estaban en una “situación de incompatibilidad funcional y horaria para el ejercicio simultáneo de los cargos de concejales del Departamento de Tunuyán y de médicos del sistema de Salud estatal”.

Tras conocerse la resolución, Vidal tomó la determinación de renunciar a su cargo de concejal, pero López se resistió a abandonar alguno de los dos puestos y consideró que el organismo de control estaba cometiendo un error. De todas maneras, este semana el edil radical terminó renunciando a su cargo como médico en el Estado y lo hizo público a través de un descargo en redes sociales.

Expresó que en los últimos meses ha habido “oportunistas políticos” que “han aprovechado para poner en tela de juicio mi cargo como médico y el cargo por el cual el pueblo me dio su voto de confianza, que es el de Concejal”.

“Si bien entiendo que nos avala la razón jurídica, y que en todo momento he actuado en el marco de la Ley, considero oportuno y necesario poner en primer lugar la imagen de Tunuyán y sostener el trabajo de cambio que se viene realizando. Por eso es que, a partir de hoy, dejo el cargo de médico en los Centros de Salud que tanto he disfrutado”, subrayó el dirigente radical.

El concejal advirtió que no pretende judicializar el tema “aún sabiendo que al final nos dará la razón”. En este sentido, indicó que “médico voy a ser toda la vida, pero en este momento he decidido sostener la voluntad de las miles de personas que me votaron para darle otra impronta al departamento, y demostrar que Tunuyán puede estar mejor”.

López suena como un posible precandidato del radicalismo a la intendencia de Tunuyán. La comuna del Valle de Uco desdobló sus comicios municipales y votará en primarias el próximo 30 de abril. En sintonía con esto, López finalizó su mensaje señalando que “se viene un año de grandes desafíos, grandes cambios y en eso estaremos trabajando por el Bien de Tunuyán”.