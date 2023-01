Dirigentes del PRO "blue" desoyen a Omar De Marchi y se acercan más a Cornejo

Este último lunes se llevó adelante una reunión vía Zoom entre miembros del Consejo Directivo del PRO mendocino, donde el principal tema abordado fue tomar la decisión de asistir o no al encuentro al que convocó el frente Cambia Mendoza. El resultado fue 26 votos a favor y 6 en contra. De esta manera, tanto Omar De Marchi como Álvaro Martínez -principales referentes- no concurrirán. Pese a la determinación resuelta a través de la votación, seis miembros del espacio sí dirán presente en el cónclave, dejando en claro su postura de permanecer en CM.

Se trata de Enrique Thomas, senador provincial; Sol Salinas, concejala en la Ciudad de Mendoza; Luis Belleville, del PRO de San Martín; Cecilia Páez, concejala en Luján de Cuyo; Matías Mostaccio, concejal en Las Heras e Ivan Schulz, presidente del PRO en Las Heras.

"Tras la reunión del Consejo Directivo provincial y presidentes departamentales del PRO se decidió no asistir al encuentro convocado por un sector de la UCR provincial, para el día 24 de enero próximo. Luego del debate sobre las distintas posturas, el resultado de la votación fue: 24 votos a favor de no asistir al encuentro, contra solo 6 votos a favor de la asistencia", indica el comunicado emitido.

Y agrega: "Cabe destacar que la votación giró en torno a un documento que fundamenta la decisión del PRO de no asistir y que fue motivo de apoyo masivo. Este documento se dará a conocer una vez que se notifique la no asistencia al sector del radicalismo que realizó la convocatoria en forma unilateral utilizando el nombre de Cambia Mendoza.

Ante esto, Sol Salinas -que si bien es del PRO pero mantiene una relación de cercanía con el intendente radical de la Capital, Ulpiano Suarez- expresó su malestar mediante su cuenta de Twitter.

"Recién terminamos un “zoom” del consejo provincial del @ProMzaOK donde las autoridades del PRO rarificaron la ausencia a la reunión del @FrenteCambiaMza convocada para mañana", expresó.

En ese sentido, añadió que lo resultado es "una falta total de institucionalidad partidaria, la falta de respeto a los canales democráticos del PRO, y la ausencia al debate de @omardemarchi confirma que no hay funcionamiento partidario, solo intereses personales.

Venden una falsa imagen institucional, y lo único que hacen es desvirtuar las herramientas democráticas rompiendo con el diálogo y la discusión permanente necesaria. Estás prácticas no son nuevas, cada vez que no ganan una discusión, o no les gusta, se corren o rompen. uD83DuDC47uD83CuDFFB — SOL SALINAS (@solsalinasG1) January 23, 2023

"Venden una falsa imagen institucional, y lo único que hacen es desvirtuar las herramientas democráticas rompiendo con el diálogo y la discusión permanente necesaria. Estas prácticas no son nuevas, cada vez que no ganan una discusión, o no les gusta, se corren o rompen Ya lo hicieron con el PD, ahora lo hacen con el @FrenteCambiaMza y lo están intentando con el PRO. Pero no vamos a dejar que pase, por eso nuestra moción en el consejo fue el diálogo y el fortalecimiento del @FrenteCambiaMza", comentó.

"Por lo que voy a participar mañana de la reunión, porque entendemos que hay mucho por mejorar, pero es desde adentro, siendo protagonistas de la Mendoza que se viene. Esperamos que recapaciten y esto sea solo una novela de verano sin éxito", concluyó.