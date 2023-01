Alberto Fernández y Lula da Silva firmaron acuerdos de cooperación

El presidente Alberto Fernández anunció hoy que con su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a quien recibía en Casa de Gobierno, hablaron de “fortalecer y potenciar el Mercosur”.

“Hemos hablado también de volver a poner en marcha la Unasur”, dijo el jefe de Estado en conferencia de prensa, y añadió que también se "aprovechará la reunión de la Celac para "favorecer la integración de la región”.

El presidente argentino dijo que mantuvo una reunión “maravillosa” con el presidente de Brasil, y agregó que como consecuencia de ese encuentro "haremos un vínculo estratégico mucho más profundo, que durará décadas”.

Por su parte, Lula expresó que “es un día de celebración entre Brasil y Argentina, pero también de agradecimiento. No me olvido cuando Alberto Fernández me fue a ver cuando estaba detenido en la Policía Federal”, indicó el mandatario brasileño.

Fernández además afirmó que Lula da Silva, es “un líder de la región y un gran estadista, que inició un proceso político en Brasil que sacó a millones de la pobreza”.

Al recibir a Lula en Casa de Gobierno, Alberto Fernández agregó que también lo vio "liderar la región" que y siente que se inicia "otra etapa”, al graficar: “Nos vinculan los mismos problemas que teníamos antes, por Brasil pasó (Jair) Bolsonaro y por Argentina pasó (Mauricio) Macri, los desafíos son parecidos”.

“El primer desafío en la relación entre Argentina y Brasil es “consolidar la democracia y las instituciones. Quiero que sepan, querido amigo, que en Argentina siempre vamos a estar a tu lado; no permitiré que ningún delirante, ningún fascista se apodere de la soberanía popular”, indicó el jefe de Estado.