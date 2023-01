La maniobra que prepara Patricia Bullrich para lograr que detengan a Nicolás Maduro en Argentina

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, confirmó que hará una presentación ante la DEA (Administración de Control de Drogas de Estados Unidos) para que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sea detenido cuando pise suelo argentino.

"Está buscado por ser uno de los jefes del Cartel de los Soles y hay un acuerdo por cooperación penal que hicimos con Estados Unidos", aseguró Bullrich en diálogo con Radio Rivadavia.

"Los Derechos Humanos no tienen ideología. Y no porque seas un dictador de izquierda, podés no respetarlos", agregó la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio.

En este sentido, Bullrich confirmó que pedirá que la DEA interceda para detener a Maduro cuando llegue a la Argentina. Según consignó la exministra de Seguridad, el acuerdo que se firmó con Estados Unidos puede operar en el país.

Bullrich también habló sobre las internas dentro de Juntos por el Cambio y anticipó que esta semana habrá una reunión clave para definir los lineamientos de la coalición opositora. "Esta semana vamos a reunirnos con los presidentes de los partidos para pedir que se cumplan los reglamentos y que no haya díscolos. No puede no tener consecuencias el que rompa JxC", señaló.