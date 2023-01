Javier Milei lanzó una lapidaria frase sobre Juntos por el Cambio

Javier Milei pulverizó cualquier posibilidad de aliarse a Juntos por el Cambio en las próximas elecciones y consideró que en la principal coalición opositora "están condenados al fracaso". El diputado nacional de La Libertad Avanza consideró que "la solución más feliz" para Juntos por el Cambio sería que él se muriera, ya que de cualquier otra forma no se bajará de la contienda presidencial.

"No me voy a meter en una coalición que está destinada al fracaso", disparó Javier Mieli. Según dijo, el "germen" del fracaso de Juntos por el Cambio es su "composición" e identificó a la Coalición Cívica, la UCR y "las palomitas del PRO" como el nudo del problema.

Sobre los radicales, el economista liberal señaló que "no les preocupa si gana el kirchnerismo la elección, porque igual van a seguir succionando la teta del Estado, mordiendo cargos". En una entrevista con el diario Clarín, reconoció que mantiene buena sintonía con Mauricio Macri y Patricia Bullrich, aunque se diferenció y esgrimió críticas hacia ellos.

"Están haciendo cosas muy peligrosas. El otro día Bullrich apareció levantando a un impresentable como Daniel Lipovetszky, que es el responsable de la aberración de la Ley de Alquileres y es alguien que viene del comunismo", acusó. "Tengo un muy buen diálogo con ellos, pero yo no puedo estar adentro de Juntos por el Cambio, no tengo nada en común con los radicales, que son la internacional socialista, ni con la Coalición Cívica, que son un desprendimiento por izquierda de los radicales", se despegó.

"El gran problema que tienen es que apareció alguien por afuera del sistema político, que no vive de la política, que no transa con la política como sí lo hacen ellos, que viven haciendo negocios", apuntó Milei, quien había sido durante la década del 90 asesor del ex represor Ricardo Bussi.