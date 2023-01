Desde el PDP advirtieron sobre el peligroso antecedente que puede dejar Mendoza

Desde un línea interna del partido Demócrata Progresista que se abrió en Mendoza hace tiempo, advirtieron que las críticas de Omar De Marchi hacia la coalición Cambia Mendoza puede provocar que se establezca un peligroso antecedente en la provincia, tal como ya ha ocurrido en Río Negro o Neuquén, en donde el frente nacional Juntos por el Cambio se ha visto debilitado ante fueras locales debido a las peleas internas.

Es que, con la aproximación de las elecciones, De Marchi decidió exponer todas sus críticas contra el radicalismo y amenazar con salirse de la alianza si la UCR no le otorgaba mayor protagonismo. Además, el exintendente de Luján expuso quejas respecto a la gestión de Rodolfo Suarez en cuanto al trabajo que ha realizado el Instituto Provincial de la Vivienda, esto culminó con funcionarios e intendentes levantando el guante y dispuestos a responderle.

Si bien el diputado nacional no está solo en esta cruzada, y busca sumar más adhesiones recorriendo la provincia, una de las líneas internas del PRO amenaza con no seguirle los pasos. Se trata de quienes han conformado el partido Demócrata Progresista desde donde lanzaron un comunicado con varias advertencia sobre la situación que se puede dar en Mendoza.

"Si el PRO decidiera salir del frente que contribuyó a crear en 2015, el triunfo de Cambia Mendoza en 2023, podría ser por menor margen, limitando la posibilidad de obtener una mayoría parlamentaria amplia, imprescindible para respaldar las transformaciones que necesita Mendoza", señalaron acerca del nuevo panorama que se podría dar en la Legislatura donde, hasta el momento, el oficialismo ha contado con la mayoría.

Y sumaron: "La ruptura local, de producirse, impactará negativamente en Juntos por el Cambio a nivel nacional, dejando una sensación de desmembramiento, como ya está ocurriendo con los casos de Neuquén y Río Negro".

A pesar de este augurio, los dirigentes confiaron en que saldrán victoriosos en las próximas elecciones, incluso, si el frente Cambia Mendoza no cuenta con el apoyo de De Marchi. "No obstante, que unidos o no, las elecciones provinciales, seguramente, las ganará Cambia Mendoza".