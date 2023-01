Guaymallén ya tiene precandidato a intendente por un sector del peronismo

Dirigentes vecinales, autoridades de centros de jubilados, artistas, artesanos, pastores de credos religiosos, representantes de diferentes colectivos y exfuncionarios de distintos gobiernos justicialistas –entre otros asistentes– cerraron el año dando su aval a la postulación del senador Rafael Moyano (Frente de Todos-PJ) como precandidato a intendente de Guaymallén para 2023 por el nuevo espacio Alternativa Peronista de Mendoza, en una reunión celebrada en la sede de la Unión Vecinal del Barrio Santa Elvira, en Las Cañas. Se trata de una postulación por el sector "disidente" del peronismo local, por fuera de la hegemonía de La Cámpora.

Moyano destacó entre sus conceptos: “Guaymallén es el departamento con más problemas de inseguridad y todos los departamentos tienen el mismo problema. Los intendentes no dicen nada ni en Guaymallén ni en Godoy Cruz ni en Capital. Son totalmente cómplices del peor gobierno. ¿Cómo no nos vamos a rebelar ante el peor gobierno de la historia de Mendoza? ¿Cómo vamos a permitir que vuelva (Alfredo) Cornejo? No podemos permitirlo. Nos tenemos que rebelar”.

Respecto de su objetivo primordial manifestó: “Queremos que el pueblo de Guaymallén vuelva a ser feliz. Y ha sido feliz cuando el peronismo lo ha gobernado; con muchísimos errores, seguramente”.

“No puede ser que los intendentes en los distintos departamentos no peleen por los derechos que tiene cada uno de sus ciudadanos –refutó el legislador–. Nunca escucho a (Marcelino) Iglesias hablar sobre los problemas que tienen los vecinos de Guaymallén con el transporte, por ejemplo. De los 22 centros de salud se cerraron 17 durante la pandemia; solamente quedaron abiertos cinco y Guaymallén no tiene un hospital”.

Reafirmó además: “Estoy convencido de que, en el proceso que viene, muchos compañeros más y este espacio alternativo en la provincia van a ser los que le permitan al peronismo recuperar nuevamente la provincia de Mendoza en función de las demandas que vienen exigiendo los ciudadanos mendocinos. No podemos construir un gobierno sin los ciudadanos mendocinos, no podemos construir un gobierno en Guaymallén sin los vecinos”.

Y fundamentó su proyección al expresar que “se toman decisiones sin consultarles a los distintos sectores de la provincia y los terminan perjudicando a todos. Es muy grave que los gobiernos tomen decisiones en perjuicio de los sectores que generan recursos para esta provincia”.

“Por eso nos vamos a rebelar –arengó–. No queremos ser un testimonio, queremos tener un proyecto de poder y estamos convencidos de que queremos conducir los destinos de todos los departamentos del Gran Mendoza”. Y para lograr eso propuso: “Tenemos que sacar el bastón de mariscal, como decía (Juan Domingo) Perón y como dijo el otro día Cristina (Kirchner). Y que nadie más se cuelgue de Cristina, que salgan a militar; si quieren recuperarse, salgan a militar como salimos muchos. Que hagan lo que tienen que hacer, si cada uno de los que están acá es un dirigente”.

En cuanto a la actualidad política graficó: “El problema que tenemos es que el enemigo ya ha elegido con quién quiere confrontar, y confronta con los que de alguna manera lo único que vienen asegurando es una permanencia mínima en la Legislatura y los concejos deliberantes”.

Por eso convocó enérgicamente a la dirigencia: “El año que viene veamos la posibilidad de dejar de tener algunas mezquindades y ponernos a trabajar a favor del pueblo, no permitiéndole a esta oligarquía de 1.000 familias seguir conduciendo los destinos de esta patria y permitiendo que el peronismo siga cuatro años más. Lo que necesitamos es recuperar la provincia, pero con identidad y pertenencia mendocina. Si a nosotros nos ha ido muy bien cuando hemos tenido identidad y pertenencia mendocina y de los departamentos. Eso es lo que debemos recuperar”.

Entre las líneas internas justicialistas que asistieron –incluso abroqueladas entre distintos departamentos– estaban Militancia Social Guaymallén (referenciada por Juan Carlos Villegas, entre otros dirigentes), Mejor Godoy Cruz (con Mariano Martínez a la cabeza) y la Corriente Nacional de la Militancia (con la presencia de Fernanda Lacoste e incluso con un saludo grabado enviado por su máximo dirigente local, Guillermo Carmona, y reproducido ante los vecinos debido a la imposibilidad de participar en el encuentro).

También asistieron Roberto Blanco (exintendente guaymallino), Carlos Kosusnik, Luciano Sisti, Daniel Gómez, Nancy Ballés (Centro de Jubilados de Las Cañas), Luis Scussolin (Consumidores Mendocinos), Mary Díaz de López (Apapachar), Juan Durán (Cooperativa MSP, de Puente de Hierro), Roberto Roitman (UNCuyo), Juan Carlos Nievas, Jorge Blanco (exconcejal), Zulma Garrido (presidenta de la Unión Vecinal del Barrio Furió II), Valeria Galván (presidenta de unión vecinal), Yolanda Pozo (presidenta de la Asociación de Enfermeras) y los pastores Daniel Borgia (presidente de la Cámara de Pastores de Guaymallén) y Daniel Ortega.