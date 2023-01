Entre comicios nacionales y provinciales, el 2023 tendra 10 domingos electorales

El 40 aniversario del retorno de la democracia coincidirá con un año en el que los ciudadanos elegirán presidente, legisladores nacionales y provinciales, al jefe del Gobierno porteño y a 21 gobernadores, en un raid que cuenta con al menos 10 domingos electorales que se repartirán a lo largo de los próximos meses.



El desdoblamiento decidido por algunos distritos, sumado a los que tienen indicación expresa en sus constituciones de realizar sus elecciones de manera diferenciada a la nacional, hace que el cronograma presente diferentes jornadas electorales, por lo cual los habitantes de algunas provincias tendrán que concurrir a las urnas hasta en cinco ocasiones en el año.



Ese último será el caso de La Pampa, que tendrá Internas, Abiertas, Obligatorias y Simultáneas (IAOS) el 12 de febrero que son obligatorias para los partidos políticos pero no para los ciudadanos y en que caso de no haber compulsa compiten directamente en las generales provinciales que se harán el 14 de mayo.



En esa provincia, como en resto del país, harán las PASO nacionales el 13 de agosto, generales nacionales el 22 de octubre, y -en caso de ser necesario- la segunda vuelta nacional a mediados de noviembre, con lo cual irán a las urnas los pampeanos en cinco ocasiones.



Lo mismo vivirán, con fechas diferentes, mendocinos y entrerrianos.



Pero para tomar dimensión de la magnitud del proceso se puede señalar que la versión "reducida" del cronograma oficial nacional que rige en la actualidad cuenta con más de 40 hitos programados para el 2023.



Siempre en lo que corresponde a la Nación, las acciones electorales se desarrollarán desde abril y se extenderán -en caso de ser necesaria una segunda vuelta presidencial- hasta mediados de noviembre.



A ese extenso calendario pueden sumarse el otro, no menos breve, que tiene su origen en las provincias, en el que se incluyen los límites para la inscripción de listas y candidatos, elecciones primarias, internas, y también las generales para las autoridades locales.



A nivel nacional, el primer acto destacado será el 25 de abril con el cierre del padrón provisorio, mientras que a mediados de mayo vencerá el plazo para la convocatoria a las PASO.



El 24 de junio será una fecha central: ese día cierra el plazo para la presentación de listas de precandidatos para las PASO y, al mismo tiempo, se da formal inicio para la campaña electoral de las primarias.



A partir de julio comenzarán a verse los spots en los distintos medios de comunicación audiovisual y el 11 de agosto se iniciará la veda de cara a las Primarias nacionales que se desarrollarán el domingo 13 de ese mes.



El 2 de septiembre se pondrá en marcha la segunda etapa, con el inicio del período proselitista de cara a las generales y el 17 se retomarán los anuncios audiovisuales.



Octubre culminará el 22 con la elección que podrá -o no- determinar quién será el presidente del próximo período, pero antes contará con dos debates "obligatorios" entre los candidatos, cuyas fechas están pautadas para el 2 y para el 15 de ese mes.



El sistema electoral vigente determina que, para no haber segunda vuelta, el candidato más votado debe obtener al menos el 45% de los votos afirmativos (no cuentan los votos blanco) o más del 40% con una diferencia de diez puntos porcentuales con el segundo candidato más votado.



En caso de no darse ninguno de esos escenarios, los argentinos determinarán al próximo jefe de Estado en una elección que se desarrollará el 19 de noviembre, 3 semanas antes de la asunción del 10 de diciembre.



El otro capítulo es el que corresponde a las provincias ya que los distritos tienen su propio cronograma, indistintamente a sí desdoblan la fecha electoral.



Según un relevamiento provisorio realizado por autoridades en la materia y publicado a mediados de diciembre, los distritos podrían dividirse entre aquellos que planifican realizar sus comicios coordinadamente con Nación (cinco provincias), aquellos que ya publicaron el desdoblamiento (cinco), los que anunciaron que desdoblarán pero aún no lo han ratificado (cuatro), las que tienen fecha estimada (dos), y las ocho restantes que aún no han tomado postura.



Entre los que votarán con la Nación se encuentran Buenos Aires, la Ciudad Autónoma, Catamarca, Chubut y La Rioja.



Las que ya han publicado sus convocatorias diferenciadas son Jujuy, La Pampa, Salta, Tucumán y Chaco.



Mendoza, Entre Ríos, Misiones y Chubut anunciaron el desdoblamiento, aunque resta la ratificación correspondiente.



Córdoba y Río Negro tienen fechas "estimativas" y las restantes aún no han manifestado su decisión.



Hay cuatro de estas provincias que se suman un asterisco electoral que las diferencian del resto: Chaco, La Pampa, Salta y San Juan han modificado las Paso, suspendido o han eliminado las Primarias provinciales.