El fuerte pedido de Alberto Fernández al Frente de Todos de cara a las elecciones

El presidente Alberto Fernández confió en el triunfo del oficialismo en las próximas elecciones y exhortó a la "unidad" del Frente de Todos para lograr ese objetivo, al tiempo que consideró que la ciudadanía "sabrá ponderar el esfuerzo" del Gobierno a la hora de emitir el voto.



"Veo bien al Frente de Todos, lo veo absolutamente competitivo, estoy seguro de que nos va a ir bien" en las elecciones de este año, sostuvo Alberto Fernández en una entrevista con C5N en Brasil, adonde asistió a la asunción de Lula Da Silva como presidente de ese país.



"Los argentinos y las argentinas van a comprender que tuvieron un Gobierno que tuvo que afrontar dos años de pandemia y dos años con una guerra, que aún así va a ser la única gestión que habrá logrado que en tres años consecutivos el PBI crezca, creó un millón y medio de puestos de trabajo y lucha contra la inflación y para que la distribución sea más equitativa", aseveró.



Al ampliar los "logros" de su Gobierno, sostuvo que "los argentinos hicimos un año realmente exitoso contra todos los pronósticos" y dijo que, por ejemplo, "estamos pudiendo cumplir el programa" comprometido en el acuerdo con el FMI y tener "el déficit fiscal un poquito más bajo de lo que habíamos previsto y la desocupación más baja de la historia, con 21 provincias que prácticamente no tienen desocupación en la Argentina".



También previó que la economía "va a crecer bastante por encima del 5%, más cerca del 6 que del 5, y volvió a recuperar reservas, con más de 8.000 millones" de dólares.



Asimismo, resaltó que "enfrentamos la pandemia con mucha seriedad, con mucho esfuerzo, mucho compromiso, y los argentinos sabrán ponderar todo este esfuerzo de un Gobierno que ha hecho de la honestidad una práctica".



Al respecto destacó que a ello "hay que ponerlo en valor ahora que se conocen chats de negocios incompatibles entre concesionarios del Estado con funcionarios del Estado, en este caso de la ciudad de Buenos Aires".



"Me parece que los argentinos van a observar esto y los que somos parte del Frente de Todos tenemos que entender que nuestra unidad es primordial", advirtió.



"Para poder ganar tenemos que estar unidos, ver como saldamos nuestras diferencias civilizada y democráticamente, y animarnos a entender que tenemos un enorme desafío, que es que todo el esfuerzo de estos cuatro años no se pierda porque vuelvan los mismos que causaron los problemas que nosotros resolvimos", aseveró Fernández.