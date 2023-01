Alberto Fernández destacó la "economía pujante" y se propuso "seguir bajando la inflación"

Este domingo, el presidente Alberto Fernández destacó la "economía pujante" del país donde las autoridades han "logrado cumplir con los objetivos económicos trazados" y remarcó que entre los desafíos del 2023 figuran "seguir bajando la inflación" y "mejorar los ingresos de los que trabajan".



El mensaje presidencial fue publicado hoy en la cuenta oficial de Casa Rosada de la red social Twitter bajo formato carta abierta, dirigida al "pueblo", donde además anunció que impulsará junto a los gobernadores un "juicio político" al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, "para que se investigue su conducta en el desempeño de sus funciones", debido al dictado de una cautelar a favor de la Ciudad de Buenos Aires sobre fondos para ese distrito.

"Estamos iniciando un nuevo año. Dejamos atrás otro que nos deparó alegrías pero que también nos impuso las exigencias propias de una pandemia que no termina y una guerra que nos condiciona poniendo en crisis el desarrollo que tanto necesitamos", escribió el Presidente.



No obstante, manifestó que "contra los pronósticos de muchos, hemos logrado cumplir con los objetivos económicos que nos habíamos trazado. Trabajamos en ordenar las cuentas fiscales y logramos que nuestro déficit no supere el número que teníamos programado".



"Pudimos hacerlo en una economía pujante que ha permitido que nuestro producto bruto interno acabe creciendo muy por encima del 5%", argumentó; y añadió que "en este año que termina habremos registrado un récord de inversiones y de exportaciones".



"Pudimos sortear la falta de divisas y nuestras reservas de libre disponibilidad han crecido significativamente", dijo; al tiempo que reseñó que "el empleo también ha crecido".



"Desde nuestra llegada al gobierno, el empleo registrado del sector privado creció un 4,1%. Esa cifra contrasta en mucho con los cuatro años que nos precedieron en los cuales el empleo registrado privado se contrajo el 3,5 % expulsando de sus empleos formales a casi 220 mil trabajadoras y trabajadores", puntualizó el jefe de Estado.



También enumeró que "registramos hoy una tasa de desempleo del 7,1% que se presenta como la segunda más baja desde 2003. A la vez, 21 provincias de Argentina observan tasas de desempleo ínfimas" lo que pone en evidencia que "el trabajo sigue creciendo en Argentina con un modelo de desarrollo y ordenamiento fiscal".



Sin embargo, Fernández consideró que "tenemos por delante dos desafíos importantes. El primero, seguir trabajando para que la inflación que heredamos y que se potenció con la guerra desatada, siga su camino descendente".



"El segundo, mejorar los ingresos de los que trabajan que han padecido una pérdida significativa en los cuatro años que precedieron a nuestra llegada. Ocuparnos primero de los últimos sigue siendo nuestro compromiso", resaltó.