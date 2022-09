Zulemita Menem reveló secretos de su visita al Palacio de Buckingham y su contacto con la reina Isabel II

Zulemita Menem, hija del expresidente Carlos Menem, se lamentó por el fallecimiento de la Reina Isabel II y brindó detalles inéditos de su visita al Palacio de Buckingham en 1998.

Con tan solo 26 años, Zulemita acompañó al entonces mandatario argentino a una bilateral con la familia real, dieciséis años después de la guerra de Malvinas.

"Muchos recuerdos, me conmueven. Esa vez fue la primera vez que un mandatario argentino pisaba suelo inglés, después de la guerra de Malvinas, en el 82", recordó en diálogo con Radio Rivadavia.

En la misma línea, contó: "Fue impactante escuchar en el momento en el que nos reciben, que esperaba la reina y el príncipe Felipe, el duque de Edimburgo, nos esperaban a papá y a mí. Papá y el Príncipe pasaron lista a la guardia real, y la Reina Isabel y yo esperábamos en las escalinatas del palacio, y se entonó el himno argentino. Escuchar el himno en ese lugar fue algo que me llenó de orgullo como hija y como argentina, porque fue todo un logro de mi padre. Sentí algo muy fuerte. Ella fue super cariñosa".

A la vez, Menem contó un intercambio que mantuvo con la Reina Isabel II a la que definió como una persona "muy fuerte y cariñosa".

"No sé si era mi juventud o qué, pero fue algo muy importante, pero no intimidante. Estaba muy tranquila en ese momento, ella fue super cariñosa conmigo, y le hice alusión a que no la podía tocar por protocolo. Ella me estiró la mano para hacerme pasar, y la miré como diciendo que no podía tocarla, me estiró la mano, y me dijo eso es para ellos, dulce niña ", reveló.

Para Zulemita, su padre conquistó la visita a Inglaterra gracias a "un acto de seducción", y recordó también el suceso que se convirtió en tapa de todos los medios de comunicación cuando Carlos Menem rompió los protocolos y le colocó un poncho de vicuña a la Reina Isabel II.

"Cuando llegó el momento de los regalos, que papá le regaló el poncho, no fue tan así como se cuenta, sino que le entregó el poncho, que era para el Príncipe, y entonces ella preguntó cómo se usaba", afirmó, y continuó: "Mi papá le dijo que él no usaba abrigo ni sobretodo sino que usaba ponchos, y le explicó que era de vicuña, que era una especie en extinción. Mi papá se lo puso, y fue una actitud de acercamiento, y acto muy lindo, porque ella sonrió. Estaba feliz con el poncho que le había regalado papá".

La hija del ex mandatario aseguró que Carlos Menem "tenía una naturalidad y una forma única y especial de comunicarse con diversas personalidades del mundo y hacía que todos enfoquen su atención y permanezcan enfocados en él", y sumó: "Tenía un carisma enorme y una visión estratégica de cómo relacionarse".

"Era muy natural para él. Estaba muy contento con el logro que había tenido. Papá llegó a Inglaterra aplicando una política de seducción increíble, en ese momento todo Londres estaba hablando de la necesidad de avanzar en acuerdos para pacificar el tema con Malvinas, él estaba muy contento con el resultado de esa visita. De hecho, invitó a la reina a venir a la Argentina y no vino, pero mandó a su hijo, al príncipe Carlos", destacó sobre el viaje a Londres.

Por último, la empresaria habló también sobre el viaje que realizó el príncipe Carlos y dio detalles de la histórica foto en la que se la ve bailando tango con el en ese entonces heredero al trono.

"Ella (la reina) no vino a la Argentina, pero lo mandó al rey, y fue muy gracioso porque terminamos bailando un tango, que era aplicado al vals. Porque no sabía bailar tango. Estaban las fotos que siempre se publican nuestras, bailando. Son experiencias que me llenaron el alma", declaró Zulemita.

También destacó el paso de Lady Di por la Argentina, a quien definió como una persona angelada: "La conocí cuando estuvo acá, fue una experiencia muy linda. Era una persona super amable, tenía una voz que daba paz, era una persona angelada. Sí", concluyó.