Proyecto de reforma de la Suprema Corte: los riesgos que marca un exmiembro

Alejandro Pérez Hualde, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo y exintegrante de la Suprema Corte de Justicia, habló con MDZ Radio sobre el proyecto de Rodolfo Suárez para modificar el funcionamiento del máximo tribunal, “Esta no es una Corte independiente, y con esto menos lo será” explicó.

El entrevistado dijo estar de acuerdo con los dichos de Aída Kemelmajer en MDZ, y aclaró: "Muchas veces en la Corte los jueces civiles, comerciales y penales no tienen una superioridad técnica en cuanto a los camaristas. El respeto se basaba en una conducta previsible, ese camarista, de primer orden, tenía conocimiento de que su fallo iba a ir a una sala de Corte que tiene una trayectoria jurisprudencial, que estudian, que revisan y que con atención estudiaran su fallo. Además de tener una confianza en cuanto a la precedencia en las decisiones, en las declaraciones y en las sentencias dictadas . Esta trayectoria basada en la especialidad forma un cauce que es digno de respeto en la doctrina de la Corte. Si se pierde esa especialidad convierte en una cosa errática el resultado de los casos. Ese mismo camarista prestigioso , no sabe si lo que él escribe se lo van a revisar dos penalistas y un laboralista, nada más. Esto afecta a la seguridad jurídica, a la previsibilidad del sistema de la Corte ”.

"El tema del forum shopping que consiste en que el abogado dice la sala que le conviene más, huyendo de la que cree que va a salir perdiendo. Eso esta mal, debe haber un sorteo, esta división de salas se puede hacer únicamente en aquellos fallos donde la corte funciona como Tribunal originario. Tiene que existir la posibilidad de que me toque una sala en la que sus integrantes no son por su mayoría de un mismo partido. Es parte de la democracia, convertir esto en un conducto donde yo tengo asegurado el resultado, no es bueno”, aseguró Pérez Hualde.

Regulación de los fallos plenarios

El objetivo de la reforma para el especialista es poder poner en el 4 a 3 -que tienen asegurado desde que renunció Jorge Nanclares-, las causas contra el Gobierno. "En un fallo hace menos de un mes, los (Mario) jueces Adaro y (Omar) Palermo hicieron un listado de más de 20 causas con números y carátulas, diciendo los casos en que habían llamado a plenario, cuando ya estaba cantado el resultado, cuando ya estaba redactada la sentencia, en donde había necesidad del Gobierno de tener un resultado favorable. Esa denuncia no fue debidamente contestada, y la respuesta es este proyecto de ley" explicó el exmiembro de la Suprema Corte.

Reforma administrativa

En cuanto al control que pueden llegar a tener los jueces radicales dentro del máximo tribunal, el sostuvo: “Se aseguran el 4 a 3 también para la designación de la integración de la Sala Administrativa que es la que conduce al Poder Judicial, es la que hace nombramientos, firma contratos y mueve empleados, entre otras cosas. Esta misma se integra con los presidentes de otras salas, era común que hubiera presidentes de otros partidos. En esos tres que deciden hay decisión más plural. De esta manera se aseguran que los tres van a hacer permanentemente los miembros de la extracción de este 4 a 3, que viene funcionando de manera automática" .

La Corte hoy

"En este momento está claro que hay una mayoría automática. Se están asegurando el 4 a 3 en la temática vinculada a las políticas de Estado. Yo creo que hoy vivimos una política que es la pelea por los espacios. Ese es el dilema político de hoy. Estamos pidiendo a la Nación que respete la independencia del Poder Judicial. El mismo respeto que le estamos pidiendo al oficialismo nacional se lo debemos pedir al provincial. Esta no es una Corte independiente y con este proyecto menos lo será”, concluyó Pérez Hualde.