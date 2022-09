Llamativo comentario de Aníbal sobre la seguridad el día del ataque a Cristina Kirchner

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, afirmó en una entrevista que durante el intento de atentado a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, "el sumario citó a los policías asignados y que el operativo no falló nada". El funcionario nacional fue entrevistado mientras entraba al ministerio y explicó que el recambio de parte de la custodia de la vicepresidenta se realizó "por un tema administrativo".

“¿Cuál es el objetivo de cualquier sumario de cualquier jurisdicción de Estado nacional? Deslindar responsabilidades. El sumario se comenzó el mismo día viernes por la mañana. Se junta la información, se cita a aquellos que se entiende que se tienen que citar, son evaluados por personal avezado de recursos humanos y análisis de técnica de control”, precisó Fernández.

“Si hubiera sido por un tema disciplinario, o por un error en el funcionamiento, o en el cumplimiento de sus funciones estarían sancionados y no lo están. Son reemplazos que tienen características que estamos buscando para su custodia. Fallar no falló nada (en el operativo de seguridad)”, subrayó el ministro.

Ante la consulta de si la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, quedó con miedo tras lo ocurrido, el ministro respondió: "Cristina no es una persona de miedo, es una persona que tiene que conciliar su vocación de estar en contacto con el pueblo, que seguramente no lo va a soltar, con un mínimo cuidado en cuanto a las formas, y que nosotros deberemos respetar y revisarlo”.

Respecto a la posibilidad de una nueva reaparición pública de la vicepresidenta en las calles, el ministro aseguró que eso "es únicamente una decisión de ella", por lo que la custodia, en ese caso, sólo puede dar recomendaciones. "Va a haber trabaos particulares que las fuerzas, en este caso la Policía Federal Argentina (PFA), que es su custodia y tiene gente muy avezada en su formación, aplicarán", aclaró el titular de la cartera de Seguridad.

"Hemos hablado mucho sobre las cosas que tenemos que revisar y repasar. Tenemos gente especializada en este tema y uno de los especializados trabaja específicamente en su custodia. Hay cosas que revisar, porque a veces por consuetudinarias se cometen errores que nosotros tenemos que revisarlos. Eso es parte de la charla que hemos mantenido con Diego Carbone, que es el responsable, a quien conozco hace 25 años", explicó Fernández.

Finalmente, se tocó el tema de las amenazas de muerte hacia el expresidente, Mauricio Macri, a lo que el ministro de Seguridad respondió: "conforme al análisis que se haga, se decidirá si conviene reforzar la seguridad". A su vez, Fernández afirmó que los efectivos de la Policía Federal están "en contacto" con la custodia del líder de Juntos por el Cambio. "No nos volvamos locos. No nos preocupemos, ocupémonos", concluyó.

"Me han escuchado cientos de veces expresar que mis diferencias con el expresidente son totales, absolutas. No respeto nada de lo que hizo, no lo respeto a él, no respeto su cero información intelectual. Ahora, me molesta seriamente cuando le faltan el respeto en algún lugar o cuando lo quieren escrachar", aclaró Aníbal Fernández.