Expertos en ingeniería le piden a Rodolfo Suarez que no construya El Baqueano

Desde el Centro de Ingenieros de Mendoza publicaron una "carta abierta" dirigida al gobernador Rodolfo Suarez, luego de que se anunciara la construcción de la represa El Baqueano sobre el Río Diamante. El espacio que agrupa a especialistas en la materia señaló que se trata de una "decisión desacertada" y que se debería "priorizar la construcción de una presa en los Ríos Mendoza o Tunuyán". Su ejecución consta de una inversión de 525 millones de dólares -con parte de los fondos inicialmente destinados a Portezuelo del Viento- y la licitación está prevista para enero de 2023.

"Una vez más se ha priorizado la generación de energía por sobre la necesidad de una mayor disponibilidad del recurso hídrico que es cada vez más escaso y que es la verdadera necesidad de los mendocinos de hoy y de las generaciones futuras", consideran los profesionales.

El Gobierno planea preparar la licitación de El Baqueano para enero de 2023.

"Ante la imposibilidad del Gobierno de avanzar en el proyecto de Portezuelo del Viento o de generar un sistema de financiamiento para la modernización de los sistemas de riego, el Centro de Ingenieros de Mendoza considera totalmente desacertada la decisión de construir la Presa El Baqueano. Como se ha explicado, el Rio Diamante posee tres presas que no se han podido llenar en los últimos años por falta de agua. Los Ríos Mendoza y Tunuyán poseen ambos una sola presa, lo que no les permite tener una regulación completa, como tampoco generar energía en momentos de mayor demanda", reza el escrito difundido.

"Por lo tanto, una vez más se ha priorizado la generación de energía por sobre la necesidad de una mayor disponibilidad del recurso hídrico que es cada vez más escaso y que es la verdadera necesidad de los mendocinos de hoy y de las generaciones futuras. Generar energía está muy bien señor gobernador, pero como usted sabrá, la misma pasa al Sistema Interconectado Nacional y contribuye a todo el país, no queda en la Provincia y por lo tanto se hace con plata de los mendocinos una obra que beneficia al país y no específicamente a la provincia. Entendemos y sugerimos que se debería priorizar la construcción de una presa en los Ríos Mendoza o Tunuyán y no en aquellos que ya tienen las necesarias a los efectos del uso racional del agua", concluye el escrito dirigido a Suarez.

Además, en diálogo con MDZ, Carlos Santilli, miembro del Centro de Ingenieros y director regional Cuyo del Organismo Regulador de Seguridad de Presas (Orsep), puntualizó en que "la intención es plantear una posición desde un punto de vista exclusivamente técnico, considerando que la obra de El Baqueano no es necesaria. Hay otras que sí lo son, hablando siempre de represas en ríos provinciales":

Noticias Relacionadas Los detalles de la nueva gran obra por la que apuesta el Gobierno

"Si esto (la carta) puede condicionar o no la obra, depende exclusivamente del Gobierno provincial. Nosotros no tenemos autoridades ni relevancia, pero sí podemos opinar en condiciones técnicas", agregó.

Santilli supo ser subsecretario de Obras Publicas durante el Gobierno de Julio Cobos, que recientemente comentó que Frente a la indefinición de Alberto Fernández respecto al laudo por Portezuelo Del Viento, el gobernador adoptó una sabia decisión: construir El Baqueano. Por ello, Santilli fue consultado sobre el tema -considerando su cercanía al diputado radical- y sostuvo que "la opinión del ingeniero Cobos es personal y lo hemos charlado personalmente. También lo hemos hecho sobre la opción de la construcción original de Portezuelo, que de alguna manera lo manifestamos en la carta. Por lo que yo sé, está a favor de la obra original y proyectada durante su gobierno, del cual formé parte".

La carta completa: