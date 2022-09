El fuerte rechazo a la "especulación" de un allegado cercano a Mauricio Macri

Tras su reunión en Mendoza con Ulpiano Suarez, el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, pasó por los micrófonos de MDZ Radio y se expresó acerca de la tarea que tiene dentro de la coalición el expresidente Mauricio Macri con los halcones del PRO y de Juntos por el Cambio. Además, aseguró que "su partido está amalgamado de valores" y que llegarán a un acuerdo antes de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 2023.

A casi un año de las elecciones presidenciales, los legisladores del Frente de Todos están promoviendo la idea de sacar las PASO y tanto los dirigentes de Juntos por el Cambio como el intendente de Lanús sostienen que esa es "una jugada especulativa del oficialismo" y que "no es el mejor momento para llevarlo a cabo”.

“El Gobierno nacional siempre se negó a sacar las PASO y ahora las quieren sacar, esto responde a acciones especulativas y eso no corresponde. No podemos estar cambiando el reglamento cada vez que empieza el partido. Si hay algo mal, se cambiará para más adelante. Me parece que no está bien sacar las PASO ante este criterio", apuntó el exministro de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por otra parte, Grindetti destacó que "la grieta que existe dentro del PRO entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, es producto de liderazgos fuertes y ese es un activo muy valioso para el partido". También, remarcó que “los halcones deben arreglar sus diferencias en una mesa y no de manera mediática”.

“Tener varios liderazgo dentro del partido es un gran activo y tenemos la suerte de tenerlo. Lo que no me parece bien es dar una pelea mediática, cuando esos problemas se pueden solucionar en una mesa como se maneja la política. Por eso, no estoy de acuerdo con que se pasen avisos por medios de comunicación”, señaló.

Al mismo tiempo, Néstor Grindetti aseguró que el PRO se pondrá de acuerdo antes de las PASO y que “Mauricio Macri se encarga de mantener la unión entre halcones (el ala dura del aprtido amarillo) y los dirigentes que integran Juntos por el Cambio para volver al Gobierno en 2023".

“El expresidente es nuestro consejero y está ocupado para que la alianza no se disuelva. Habla con todos nosotros y nos pide que se ordenen todos los conflictos internos puertas para adentro. Él está sereno y se encuentra reconociendo las medidas que no funcionaron en su gestión. Hay que trabajar para recobrar la confianza de la gente, que se perdió en 2019 y eso nos demanda Mauricio Macri a todos los dirigentes”, concluyó.