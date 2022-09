Citaron a declarar a Walter Bento ante el Consejo de la Magistratura

Este jueves la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura aprobó por unanimidad correr vista al juez federal Walter Bento para que el 14 de octubre ejerza su derecho de defensa por las graves acusaciones que existen en su contra. El magistrado está procesado por la justicia penal por cobrar sobornos, enriquecimiento ilícito, cohecho, liderar una asociación ilícita y prevaricato, entre otros delitos. Aún sigue ejerciendo como juez del Juzgado Federal 1 pero está a un paso de ser suspendido.

Dos malas noticias recibió Walter Bento este jueves. En primer lugar fueron rechazadas las recusaciones que presentó su defensa contra el consejero Pablo Tonelli y la consejera Jimena De La Torre. En segundo lugar porque no le permitieron hacer una presentación oral este jueves.

"Ayer a última hora entró una presentación de abogados del doctor Bento pidiendo exponer hoy ante la comisión. Creo que no corresponde y no está en el reglamento. El momento para el derecho de defensa va a ser en la audiencia del artículo 20. Propongo no hacer lugar a esa petición de presentarse a exponer en esta reunión", manifestó Pablo Tonelli.

