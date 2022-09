Exfuncionario reconoció la importancia del petróleo en el futuro del país

El presidente de la empresa Vista Oil & Gas, Miguel Galuccio, remarcó la oportunidad que tiene la Argentina respecto a transformarse en un proveedor de petróleo para el mundo. Esto se dio en el marco de la entrega de premios por la categoría "industria" de la Asociación Dirigentes de Empresas.

Galuccio comenzó el discurso destacando su paso por la empresa argentina YPF: "Fue el emprendimiento más doloroso y más lindo de mi carrera. Hubo gente que creyó en mí y volvió al país para tener de nuevo una YPF que tuviera un rol preponderante en el país. Claramente hicimos algo muy importante que es el desarrollo de un recurso fundamental que se llama Vaca Muerta. Ese recurso fue el que me hizo quedarme en la Argentina con la formación de Vista Oil & Gas".

El empresario profundizó luego sobre el desarrollo de su actual empresa. "Vista es una compañía que nace de una forma muy innovadora. Salimos a buscar dinero en el mundo, 800 millones de dólares para invertir en la Argentina. Inversores ingleses, mexicanos, canadienses, de Medio Oriente, que confiaron en nosotros y en el país. Nos dieron un cheque de 800 millones de dólares y lo pusimos en el banco para hacer algo importante. Vista hace 4 años producía 10.000 barriles y hoy produce 50.000. Antes generaba 100 millones de dólares, hoy genera 800 y da empleo a 4.000 personas".

El ingeniero en petróleo, asimismo, señaló las cualidades de Vista: "Es el segundo productor de Vaca Muerta y de petróleo en la Argentina. Eso me lleva a algo que tenía ganas de compartir con ustedes sobre qué pasa con la energía y hacia donde vamos. La energía está para quedarse y es algo que el mundo necesita. En el 2035 vamos a consumir el doble de energía que consumimos hoy. Esta va a venir de energías renovables, del viento pero no vamos a poder progresar demográficamente ni económicamente si no tenemos suficiente energía".

Galuccio finalmente destacó la oportunidad que tiene el país en el sector energético y realizó una promesa por el medioambiente. "Argentina tiene una nueva oportunidad: ser proveedor de energía en el mundo. En mi familia, por otro lado, tengo una hija anti-petrolera y tenemos discusiones acaloradas. Con Vista prometimos hacer un barril de Vaca Muerta que no contamine para 2026. Hay que reducir el 'foot print' de carbono de la operación de acá a 2026", sentenció el empresario.