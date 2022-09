Apóstoles del pensamiento único

Con el título de “Reivindicación del pensamiento crítico en la Facultad de Filosofía y Letras de la UVA”, un grupo de docentes, investigadores, graduados, estudiantes y no docentes vinculados con dicha institución se manifestaron fuertemente en contra de la actitud constante de su Consejo Directivo de hacer proclamas políticas —casi siempre, en apoyo del gobierno de turno— como si se manifestaran en nombre de todos los miembros de la Facultad, ratificando su “compromiso con el pensamiento crítico, la pluralidad y la autonomía individual”.

Sin embargo, la actitud de este Consejo Directivo no está aislada, sino que es parte de un patrón constante que emana de los movimientos políticos e instituciones afines a la versión del peronismo que actualmente gobierna a la Argentina. El adoctrinamiento atraviesa todas las instancias educativas y de formación, tal como lo señaló convenientemente el presidente del comité provincial de la Unión Cívica Radical y del bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, cuando, tras el fallido atentado contra la vida de la vicepresidenta de la nación, Cristina Elisabet Fernández, la Dirección General de Escuelas envió un documento de trabajo imponiendo la visión del gobierno frente a estos hechos.

Esto pasó en las escuelas de la Provincia de Buenos Aires: tomaron el lamentable hecho que sucedió la semana pasada para usarlo con fines políticos y de adoctrinamiento. pic.twitter.com/ND3zLHgn6D — Maxi Abad (@MaxiAbad) September 7, 2022

La doctora en Educación Superior, profesora en Política Educacional y Educación Comparada de la UBA e investigadora del CONICET, Mónica Marquina fue una de las firmantes de la declaración en oposición a la bajada de línea constante en la Facultad de Filosofía. En una entrevista para la FM 99.9 de Mar del Plata, no sólo se refirió a este tema, sino que abundó también en el adoctrinamiento en otro ámbito de la educación: los institutos de formación docente.

Marquina señala que, a diferencia de lo que pasa con las Universidades, los institutos de formación no pasan en ningún momento por procesos de evaluación y acreditación, por lo que el control al que se ven sometidos es prácticamente nulo. En los 1.500 institutos distribuidos por todo el país se dictan profesorados que muchas veces no tienen que ver con la demanda real de la sociedad, mientras que faltan docentes en materias como Inglés y Matemáticas. En estas instituciones también se percibe la prevalencia de este pensamiento único, absoluto e indiscutido. Marquina señala: “Se está naturalizando el adoctrinamiento”.

No se trata sólo del adoctrinamiento de los alumnos, sino también de quienes deberán en el futuro próximo asumir la responsabilidad de formar a las nuevas generaciones, en una visión atroz de la educación en donde adquirir conocimientos reales y prácticos no es importante, en donde los alumnos pueden pasar de año aunque no hayan aprendido nada, y en donde lo único que se transmite efectivamente, son consignas políticas que buscan vanamente sostener al populismo en el poder.