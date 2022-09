Por una pelea de plata, anularon las elecciones en el partido que acordó con Javier Milei

Luego de que el oficialismo y un sector de la oposición del PD llegaran a un acuerdo para ir con lista única a las elecciones de autoridades partidarias que eran el próximo domingo, se iban a celebrar internas sólo en dos departamentos: Capital y Rivadavia. Esas listas estaban impulsadas por el diputado provincial Guillermo Mosso, (quien forma parte de Cambia Mendoza). Sin embargo, el PD, que propone la candidatura presidencial de Javier Milei, le exigió a Mosso que depositara 100.00 pesos por cada lista para gastos; él se negó y presentó un recurso de amparo. La Comisión Electoral del partido y la Justicia electoral consideraron improcedente su accionar y no habrá internas.

“A último momento, con las boletas impresas y la logística preparada, nos excluyeron de la elección por negarnos a hacernos cargo de los gastos de la elección, algo que corresponde al partido como manda la ley electoral y para lo cual cobra aportes públicos y privados. Si hubiéramos aceptado, sentaríamos un precedente que no es bueno para la democracia del partido”, explicó Mosso a MDZ.

Su sector pretendía competir en Capital y Rivadavia (que casualmente tiene como referente a la secretaria de Gobierno del municipio, Silvana Francese, quien como contó MDZ quedó en medio de una polémica porque es directora de escuela y su sueldo lo paga la DGE porque está en una misión especial), ya que para el resto de los departamentos y la Junta Central parte de la oposición (de la que Mosso formaba parte) cerró hace diez días un acuerdo con el oficialismo y se quedó con algunos cargos dentro del partido que dirigirá Armando Magistretti, en reemplazo del actual presidente Roberto Ajo. Ambos dirigentes son parte del sector que comandan los históricos demócratas Carlos Balter y Guillermo Llano, quienes fueron legisladores nacionales.

“Es una decisión tramposa, que recurrimos ante el juez electoral Walter Bento, que rechazó el amparo, como ya hizo con otras decisiones que presentamos para defender nuestros derechos frente a las arbitrariedades de una dirigencia que se quiere eternizar y que se cree dueña de la vara para medir la identidad demócrata. Quienes pretendimos generar un nuevo proyecto en el PD siempre tuvimos todo cuesta arriba. Me molesta que después se hable de valores republicanos pero en la vida interna del partido, las actitudes son otras”, expresó Mosso, quien a diferencia de casi todo su partido, trabaja por la candidatura presidencial de la jefa del PRO, Patricia Bullrich y no por la de Milei.

La resolución judicial que firma Bento, a la que tuvo acceso MDZ sostiene que "En el caso que nos ocupa, los accionantes efectúan presentación directa ante este Juzgado en fecha 19 de septiembre sin haber recurrido previamente lo resuelto por la Junta Central de Gobierno ni la resolución que, en consecuencia, acató y dictó la Comisión Electoral en fecha 16 de septiembre; es decir, los presentantes no agotaron previamente la instancia partidaria ni acreditan que les hayan sido desconocido los derechos otorgados por la carta orgánica como lo exige el art. 57 de la ley 23.298 para actuar ante la justicia electoral. De ello se concluye claramente que la presentación directa efectuada ante este juzgado es formalmente improcedente, lo cual así corresponde declararse".

El exconcejal por Godoy Cruz Marcos Sánchez, quien integra la lista oficialista explicó a MDZ : “En la Junta Central de Gobierno donde se hizo el acuerdo provincial se puso una pauta de que aquellos departamentos que tuvieran elecciones internas tenían que hacer un aporte de dinero que consistía en 100.000 pesos por departamento y por lista para gastos de celadores, seguridad, viandas, traslado de urnas, etc. El día lunes era el plazo máximo, la lista de Mosso no hizo ese aporte ni en Rivadavia ni en Capital por ende la comisión electoral del partido no los dejó participar”. En ese sentido, acotó: “Previo a esto, el sector de Mosso hizo una presentación en la Justicia Federal pidiendo que se suspendan las elecciones. La Justicia electoral rechaza esa presentación”.

Por lo tanto, pasado el domingo, la Junta Central de Gobierno será presidida por Magistretti de Libertad Demócrata, que es nombre del listado del oficialismo. Las vice-presidencias estarán a cargo de Hugo Domínguez (Libertad Demócrata) y Andrea Pérez Bernal (Consenso Territorial, la oposición). El 70 % de sus demás integrantes pertenecen a Libertad Demócrata y el resto a Consenso Territorial. Esta última línea designará al presidente de la Convención partidaria, informaron desde el partido.

Con estos acuerdos, queda firme el pacto para llevar a Milei como candidato a presidente en las elecciones del año próximo y el PD se aleja de la pretensión de un sector de la oposición de volver a Cambia Mendoza, la coalición que gobierna la provincia.