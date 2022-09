Fuerte cruce entre un legislador peronista y un intendente macrista

El intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel, se enfrentó en un programa de televisión con el legislador porteño Leandro Santoro (Frente de Todos), a quien le cuestionó que cuando él sufrió un disparo en sus funciones como titular de Vialidad Nacional durante la gestión de Mauricio Macri nadie lo llamó para solidarizarse.

Javier Iguacel y Leandro Santoro debatieron anoche en el programa A Dos Voces, del canal TN, sobre los temas coyunturales de la actualidad política y económica del país. Sin embargo, la conversación se caldeó cuando el diputado porteño le dice que si a él le hubiera ocurrido algo similar al intento de magnicidio que sufrió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner frente a su departamento en Recoleta, lo hubiese llamado.

"El expresidente Mauricio Macri automáticamente repudió el atentado a Cristina y dijo que cualquier tipo de violencia estaba mal en la Argentina", indicó Iguacel. Sin embargo, Santoro lo interrumpió para señalar que se trataba de otra cosa: "Esto era otra cosa, yo te soy franco, no te conozco Iguacel, pero si a vos te llegara a pasar después de haber compartido este rato..."

Sin embargo, el intendente que pertenece a Juntos por el Cambio lo cortó: "A mí me pasó y vos no me llamaste. Me dispararon y ninguno de la política me llamó". Ante ese reclamo, el legislador lo interrogó: "¿Te pusieron un arma en la cabeza? ¿Te dispararon?". "Sí, me dispararon cuando estaba en mi escritorio en Vialidad", le respondió el exfuncionario.

El episodio al que aludió Iguacel ocurrió en el año 2018, cuando se registraron disparos a las ventanas de su despacho en la sede de Vialidad Nacional, ubicada en pleno microcentro de la Ciudad de Buenos Aires. En un principio se habló de piedras, pero desde ese organismo relacionaron el ataque a una amenaza que había recibido el entonces titular por parte del sindicato de trabajadores viales, dado que días atrás se había efectuado el despido de 52 trabajadores.