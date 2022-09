La supuesta novia de Sabag Montiel vive un calvario tras el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner

La supuesta novia de Fernando André Sabag Montiel, el hombre que gatilló su arma a centímetros del rostro de Cristina Fernández de Kirchner, rompió el silencio y contó el calvario que está viviendo luego de los sucesos del jueves por la noche en Recoleta.

"Estoy desconcertada", dijo y agregó que "nos amenazan por redes, que nos quieren matar. Tengo mucho miedo por las amenazas y por lo que nos pueda pasar. Estamos bastante asustados".

Ambar, la chica que sale en los videos de Crónica TV vendiendo algodones de azúcar junto a Sabag Montiel, declaró en Telefé que "para mí era una persona copada, que hace chistes, amoroso, buena persona, no tenía pensado que sería capaz de algo así".

"Era tranquilo, hacía chistes, venía a trabajar", acotó la mujer, y agregó: "Fuimos amigos un tiempo, lo conocí en una fiesta", aseguró dejando en claro que no es la novia, aunque reconoció que vivían juntos desde hace un mes.

Respecto del allanamiento en el domicilio donde vivía el detenido, Ambar declaró que "no sabía que tenía las balas. Tal vez las tenía escondidas.

"En el allanamiento se llevaron muchas cosas mías y ahora ando con lo puesto. Me gustaría que me devuelvan aunque sea la ropa porque yo no tengo nada que ver con esto", agregó la mujer.

"Nosotros somos trabajadores, nada más. No tenemos nada que ver con esto. Cuando la gente está alterada tiende a meter todo en la misma bolsa y no es así", puntualizó.

Y siguió: "Nos amenazan por redes, que nos quieren matar. Es una situación horrible la que estamos pasando".