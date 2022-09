El duro análisis de Roberto García Moritán sobre Sergio Massa

El diputado de Juntos por el Cambio, Roberto García Moritán, profundizó sobre la suba del dólar, la estructura impositiva y sobre la dolarización que propone el diputado de Libertad Avanza, Javier Milei.

El economista analizó las medidas del ministro de Economía, Sergio Massa, y le dedicó unas fuertes palabras:" No le daría ningún consejo a Massa. Está envuelto en una estructura política donde ya no hay retorno".

-Hace un tiempo dijiste que “el dólar no tiene techo y el peso no tiene piso” y que se podía ir a 400 pesos. ¿El tiempo te dio la razón?

-Que el dólar se acerque a $400 es un desastre para todos los argentinos. No significa que el dólar suba en realidad porque en el mundo vale en todos lados lo mismo. Significa que nuestros salarios valen menos, que nuestras jubilaciones valen menos y que nuestros negocios valen menos. Significa más inflación, más incertidumbre. Lamento mucho que estas cosas pasen en la Argentina. No pretendo ser un gurú ni nada del estilo, sólo quiero decir que hay un modelo económico que no funciona.



-¿Qué opinas de la estructura impositiva del país?

-Es una limitante para que la gente invierta. El drama de este peso impositivo sobre la cabeza de los contribuyentes es que no te devuelven nada en servicio. Nosotros las PyMes aportamos el 54% de lo que facturamos y no vuelve absolutamente nada en servicio. Nadie rinde cuentas, no sabés a dónde va la plata, no tenés seguridad, salud, nada. Todo se cae a pedazos. Te genera un malestar gigante.



-¿Cuál es el camino impositivo que propones en ese sentido?

-Por lo pronto, tenés que armar una ecuación que genere incentivos a la reestructuración del generación de riquezas que es el sector privado. Para poder pagar una jubilación decente a nuestros adultos mayores necesitas 4 aportantes en blanco por cada jubilado. Hoy tenés 5.2 jubilados y 1.7 pensionados. El universo jubilatorio significa casi 7 millones y tenés solo 6 millones de personas registradas en blanco. Tenés que cuadriplicar el sector privado y con esta presión fiscal es imposible.

El diputado de Libertad Avanza Javier Milei.

-¿Qué opinas de la dolarización que propone el diputado de Libertad Avanza, Javier Milei?

-Sigo confiando en un peso competitivo en el mundo. Argentina tiene el potencial para lograrlo. Sueño con nuestros billetes recorriendo el mundo. Ya se sabe que exportar la moneda es un gran negocio y me parece que no tenemos que resignarnos a esa cuestión. Una de las maneras de poder lograrlo es tener industrias competitivas. Mientras más altos aranceles tenés, más ineficiente sos y menos negocios con el mundo tenés.



-¿Es factible abrir la economía?

-Abrir la economía es algo que tiene mucho sentido. Hoy por hoy, ¿cómo sale una familia de la pobreza? Haciendo negocios. Con un país pasa algo parecido. Un país para generar riquezas tiene que hacer negocios con el mundo. El mundo pide calidad y precio. Hay que ser competitivo. Se deben tener políticas de estado que trabajen muy bien en el desarrollo de las industrias propias.

El ministro de Economía Sergio Massa.

-¿Qué opinas de las medidas anunciadas por el ministro de Economía Sergio Massa?

-Son insuficientes. Sergio Massa está achicando en lugares en los que no tiene que achicar y no achicando en lugares que tendría que hacerlo. Los privilegios de la política siguen intactos y los que están preocupados son los discapacitados, la educación, el desarrollo productivo, la vivienda. Donde argentina tiene que poner foco.



-Como economista, ¿qué consejo le darías a Sergio Massa?

-No le daría ningún consejo a Sergio Massa, él está envuelto en una estructura política donde ya no hay retorno. La lógica de Massa es hacer una transición razonable para el 2023. Esperemos que sea con estabilidad y no entremos en ningún tipo de sacudón que nos genere inestabilidad. Debería hacer bien claro en cuanto a que no tiene intención de competir en el 2023, lo que le daría más credibilidad para llegar con un poquito más de tranquilidad. Si empieza a correrse el rumor de que todo lo que hace es por especulación política va a perder la credibilidad de la intención de lo que está haciendo. La economía es una ciencia social y depende de lo que piensa la gente.