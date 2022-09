Contrapunto: ¿deben existir las salas especializadas en la Corte?

Esta semana comenzó a discutirse en la Legislatura de Mendoza el proyecto del Poder Ejecutivo para modificar el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia. Uno de los fundamentos del proyecto de ley es eliminar el "fórum shopping" o posibilidad de elegir en qué sala de la Corte ingresar una causa según la conveniencia del litigante. Para ello, propone eliminar las salas especializadas (Sala I -Civil y Comercial- y Sala II -Penal y Laboral-) para pasar a sortear todas las causas para que las resuelvan de forma aleatoria tres de los siete jueces del máximo tribunal.

Esto ha despertado críticas debido hay quienes sostienen la importancia de contar con salas especializadas. "La división en salas especializadas permite trabajar no solo con mayor conocimiento, sino con mayor rapidez. No es lo mismo estudiar un caso en una materia que no se maneja todos los días", remarca por ejemplo la exjueza de la Corte Aída Kemelmajer. En su columna semanal de cada martes en el programa "Sonría lo estamos filmando" de MDZ Radio, el abogado Pablo Teixidor expresó sus diferencias con esa postura y quien salió a cruzarlo fue el juez laboral Julio Gómez, hijo del juez de la Corte Julio Gómez.

La postura que planteó el abogado Pablo Teixidor en MDZ Radio:

Como todo proyecto puede ser perfectible y está en manos de la legislatura llevar adelante ese debate. La ley a modificar, que data de 1984, es una ley que no ha cumplido o no ha generado en el movimiento habitual que el funcionamiento de la Corte sea virtuoso. El proyecto tiene virtudes en lo que tiene que ver con la transparencia y terminar con el fórum shopping. La elección de las salas de la corte no puede seguir.

Creo que cuando hablamos de un tribunal como la Suprema Corte, su función excede el marco de la revisión de expedientes. Tiene una tutela de los intereses jurídicos de la sociedad. No es un tribunal cualquiera. Yo tengo mis reparos respecto a la especialización porque entiendo que tal situación en los hechos no existe. Es solo la nominación de que hay salas especializadas. se le da una importancia a esa supuesta especialización más allá de la que en realidad tiene.

No existe en términos reales la especialización porque la manera de elegir los jueces de la corte no tiene que ver con especialidades. A Kemelmajer lo reemplaza Mario Adaro y eran personas que obraban en fueros distintos. La elección de los jueces de la Corte no tiene que ver con la especialidad. De hecho, Omar Palermo cuando llegó a la Corte estuvo resolviendo mucho tiempo cuestiones civiles y no penales que es su especialidad. Y lo hizo de gran manera. No me parece que una persona que tiene una formación en una materia especializada no pueda resolver sobre otra. Ya lo dijo Oliver Holmes al remarcar que cuando se estudia el derecho no se está estudiando un misterio.

Por otro lado, en Argentina de 24 jurisdicciones sólo en cuatro tienen integraciones de salas de manera rígida o permanente. Yo creo que lo que ocurre al tener a las mismas personas siempre en las salas, es algo que ocurrió antes de las reformas en materia penal. Antes siempre la misma Cámara del Crimen tenía el mismo fiscal y al mismo defensor público. Esto generaba que los criterios quedaran estancos y no hubiese un debate real. Porque se conocían entre los miembros y siempre funcionaban de la misma manera. No había un dinamismo jurídico y se llegaba a una situación estanca.

En Argentina hay 11 jurisdicciones con salas y como decía recién solo cuatro son estancas. porque la rotación obliga a que haya diálogo entre los integrantes del tribunal y eso lleva al enriquecimiento de las soluciones que brindan. Hoy en la Corte estamos anémicos de diálogo y tiene que ver con las mayorías automáticas pero no a nivel pleno sino a nivel salas.

El derecho no es un misterio. Los abogados que litigamos lo hacemos en distintos fueros. No podemos tener como excusa la política o la supuesta especialidad que no es tal. ¿Qué pasa cuando se subrogan? Cuando los jueces se enferman, cuando se van a dar cursos o a tomar cursos. Ahí no se preguntan si el que los va a subrogar es un especialista. Se van y sale la sentencia con el que esté. Creo que le estamos dando una entidad a las cosas que las cosas no tienen. A mi humilde entender. De hecho, la doctora Day es especialista en derecho penal y falla en cuestiones civiles sin que haya cuestionamientos sobre esos fallos.

Cito a Juan Eduardo Fuentes Belmar, presidente de la corte suprema de Chile: “La especialización de la labor jurisdiccional puede que se avenga con la naturaleza de las funciones propias de los tribunales del fondo, sean de primera o de segunda instancia, pero ofrece serias reservas en relación con las responsabilidades que corresponden a la Corte Suprema, pues se correría el peligro de desnaturalizar su rol tutelar. En efecto, ello podría conducir a una cierta mecánica interpretativa que, aún cuando estimularía la celeridad en el desarrollo de la actividad judicial, podría llevar a mantener una visión parcializada y rígida del ordenamiento jurídico, al circunscribir a algunos de sus miembros, de manera permanente y prolongada, a un área específica sin interrelacionaría con las restantes. Esta situación, en el caso de la Corte Suprema, encargada de orientar la función judicial nacional a través de sus fallos, podría resultar anómala.”

La respuesta del juez laboral Julio Gómez hijo:

Con asombro, hoy en la tarde (ayer martes) escuché en un programa de la Radio Mdz, que un reconocido abogado de Mendoza, por quien tengo ganado respeto, sostenía que la especialización no era una condición para ejercer la magistratura, refiriéndose a los jueces de la Corte provincial. Discutió firmemente una opinión dada por la Dra. Kemelmajer. Había dicho la jueza, a este diario, que al dejarse de lado la especialización de los jueces se disminuirá el respeto que los (jueces) camaristas deben tener por los “fallos de la Corte”.

Desafortunadamente, los que están acostumbrados a informar sobre las contiendas políticas y partidarias, no están preparados para evaluar algo que, para cualquier abogado en ejercicio, resulta una obviedad: la especialización es un valor fundamental en toda organización judicial. Por ese desconocimiento generalizado sobre los detalles de cómo se maneja uno de los tres poderes del Estado, unos cuantos argumentos simples alcanzan para contradecir tremenda certeza.

Me apuro a decir que no voy a opinar ni sobre el proyecto de ley que se está discutiendo, ni sobre cuestiones políticas que giran en su torno; seguramente la Legislatura sabrá darle al debate la altura que merece. Solo opinaré sobre la cuestión de la “especialidad” de los magistrados.

En primer lugar, y para contradecir lo que dijo el Dr. Teixidor en su entrevista, el derecho no es conocido por todos, por toda la sociedad. Por el contrario, las leyes y sus reglamentaciones, el debate sobre quién tiene derecho a qué, las contiendas sobre propiedades, sobre despidos, sobre manutenciones, herencias, delitos, cárceles, etc. tienen tal nivel de complejidad, que son estudiadas, con profundidad, interés y entusiasmo, por miles de profesionales, en cada rincón del mundo, todos los días. Es verdad que algunos grandes jueces no se guiaron por estudios, sino por intuiciones, y sin embargo dieron sentencias de asombrosa justicia; como también ha ocurrido, a lo largo de la historia, que hubo grandes estadistas y legisladores que no tenían mayor educación.

Pero eso no significa que un buen servicio público de justicia sea brindado sin la seriedad y seguridad que aporta un estudio profundo y continuado del derecho. El servicio de justicia no se brinda ni al Estado, ni al gobierno, ni a los abogados; el servicio de justicia se brinda a cada una de las personas que, por alguna razón, deben concurrir a los tribunales a pedir que se les reconozca su derecho. Un buen juez, únicamente, es el que está suficientemente preparado para dar una respuesta correcta a cada una de esas personas, como un buen abogado, únicamente, es el que estudió el caso con suficiente profundidad y conocimiento para plantearlo adecuadamente en los tribunales.

La especialización tiene que ver con cada una de las partes que se dividen las leyes. Hay leyes civiles, hay leyes comerciales, hay leyes de impuestos, hay leyes penales, hay leyes laborales, hay leyes sobre familia, y así; miles de leyes reglamentan los diferentes aspectos de la vida de nuestros habitantes (más de veinte mil sólo de origen nacional, diez mil de origen provincial, y cada una con enorme cantidad de reglamentaciones menores).

El especialista es el abogado o el juez que se ha especializado en alguno de esos grupos de leyes, y por eso hay tributaristas que manejan los impuestos, civilistas que se dedican a los contratos y accidentes, penalistas que defienden o persiguen a los acusados, etc. Entre los jueces se da una diferenciación similar: hay especialistas en lo civil, en lo comercial, en lo penal, en lo de familia, en lo laboral (entre los que me cuento), etc.. Un buen juez se especializa en los casos que le tocan resolver, por eso los jueces especialistas en derecho penal están en la justicia penal y los especialistas en derecho civil están en la justicia civil.

Cuando se crearon las Cámaras del Trabajo de Mendoza, a fines de la década de 1940, la intención fue asegurar a los trabajadores que los jueces que resolverían sus casos serían especialistas en temas laborales, tan distintos a los contratos civiles que resolvía la justicia común (civil y de Paz). Había la idea que los derechos sociales no progresaban si no era con jueces que supieran de esos “nuevos derechos”. Porque el foco de la especialidad está puesto en asegurar a la persona que invoca un derecho, en tribunales, que será resuelto por quien sabe – y mucho - de ese tipo de derechos. Ni qué decir si lo que está en juego no es un derecho social, o económico, sino la libertad, o la salud, o la vida, o la integración familiar. No es cierto (a cualquier abogado le parecerá una obviedad lo que digo), que un juez pueda manejar, con la excelencia que pide hoy el servicio de justicia, todos los temas del derecho. Es imposible para cualquier juez, por dedicado y estudioso que sea.

Es verdad que hay muchos ejemplos de grandes jurisconsultos, como la ex jueza de la Corte Aída Kemelmajer, que tienen un conocimiento tan amplio y profundo del derecho que pueden opinar con asombrosa calidad sobre la mayor parte de los temas legales, pero eso no significa, ni de cerca, que tengan la capacidad ni humana ni de estudio, para resolver absolutamente todos los tipos de temas que les lleguen a sus escritorios. Porque los grandes temas pueden debatirse “desde arriba”, pero el servicio de justicia se presta abajo, en el llano, en cada caso que llega por día para resolver.

Entonces, la especialidad de un juez no tiene que ver con que conozca de todos los temas del derecho, la mayoría de los abogados bien formados pueden abarcar una buena cantidad de temas diversos, con más o menos suficiente claridad; la especialidad del juez tiene que ver con que conozca sobre una materia con tal nivel de profundidad, detalle y estudio, que pueda dar sentencias lo suficientemente justas para asegurarle al ciudadano que le reclamó por sus derechos, que el caso está bien resuelto.

JULIO GÓMEZ ORELLANO DNI 24770303 – JUEZ DEL TRABAJO.