El dato que se traspapeló y una declaración que confirma el uso de las mayorías

La Suprema Corte de la provincia de Mendoza se ha convertido en un campo de batalla en la que los máximos responsables del Poder Judicial se dedican a minar el terreno al rival. El último ejemplo se dio con la grave denuncia de los jueces Mario Adaro y Omar Palermo, quienes acusan al presidente Dalmiro Garay de llamar a fallos plenarios cuando la Sala II va a resolver en contra de los intereses del "bloque hegemónico" que está alineado con el oficialismo mendocino. Una verdad a medias si se tiene en cuenta que Mario Adaro es uno de los jueces que más veces ha pedido la resolución por plenario, pero recientes declaraciones del procurador Alejandro Gullé confirman lo que está ocurriendo en el máximo tribunal de Justicia.

Si uno consulta el registro de llamados a plenario de los últimos años encuentra que el juez que más ha solicitado esa vía de resolución es José Valerio, que lo hizo en nueve oportunidades. Lo siguen Mario Adaro con siete, Teresa Day con tres y Omar Palermo, Pedro Llorente y Dalmiro Garay con dos. Eso confirma que la Sala II (integrada por Adaro, Valerio y Palermo) es la que más solicita plenarios aunque no se trata de una práctica exclusiva del "bloque hegemónico".

Más allá de ese detalle, la semana pasada el procurador Alejandro Gullé hizo declaraciones que desnudan cómo funciona el mecanismo de la mayoría automática en el tribunal supremo.

Lo hizo al referirse a la detención del secretario general de ATE Roberto Macho, quien la semana pasada pasó 24 horas en el penal de San Felipe por cortar rutas en las protestas gremiales, violando el artículo 194 de la Constitución Provincial. En MDZ Radio Gullé reconoció que existe un fallo del año 2021 de la Sala II que establece que cortar calles no es un delito pero subrayó que la procuración tiene otro criterio diferente.

"Hay un fallo de la Corte con mayoría de dos a uno que dice que el cortar calles no es un delito. Elimina el tipo penal y dice que en caso de prosperar sería criminalizar la protesta. Pero también hay un voto en disidencia que es el de Valerio el cual va en el mismo camino nuestro", subrayó.

"El fallo actual de la Sala II no nos obliga. Lo que nos obliga son los fallos plenarios por eso si se presenta la posibilidad pediremos que la Corte en fallo plenario diga si es o no delito. Si dicen que no es delito, dejaremos de actuar así", aseveró.

Justamente, eso es lo que denunciaban Mario Adaro y Omar Palermo en dos fallos que se conocieron días atrás. Que se usa los fallos plenarios para dar vuelta lo que ellos dos resuelven.

Para entender el mecanismo es necesario recordar que de los siete jueces de la Corte, tres están vinculados al peronismo (Mario Adaro, Omar Palermo y Julio Gómez) y cuatro identificados con el gobierno provincial (Dalmiro Garay, Pedro Llorente, José Valerio y María Teresa Day).

Es decir, en el hipotético caso de que se solicite la resolución por plenario en el caso puntual de la detención de Roberto Macho, lo más probable es que se de vuelta el fallo de la Sala II. Concretamente, que se confirme que violar el artículo 194 es un delito más allá de que el corte de ruta se de en el marco de una protesta sindical.