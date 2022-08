La fulminante respuesta de Juan Grabois a la "horda de gorilas" que lo increpó

Luego de pasar un mal momento al ingresar al Congreso de la Nación, el líder del Frente Patria Grande Juan Grabois salió al cruce de quienes lo increparon. En concreto, compartió un fragmento del mismo video del escrache que se viralizó y agradeció a una persona en situación de calle que salió a defenderlo.

"Ayer en el medio de la horda gorila que grita, insulta y difama en patota, alentados por medios y élites, el gesto de este hermano en situación de calle que se levanta y les pide silencio, es todo para mi, sana cualquier dolor. Nada me da más fuerza para luchar. Gracias Eduardo", escribió Grabois.

Ayer en el medio de la horda gorila que grita, insulta y difama en patota, alentados por medios y élites, el gesto de este hermano en situación de calle que se levanta y les pide silencio, es todo para mi, sana cualquier dolor. Nada me da mas fuerza para luchar. Gracias Eduardo. pic.twitter.com/TB5NT8PsNw — Juan Grabois (@JuanGrabois) August 3, 2022

De esa forma salió a contestarle a quienes lo insultaron y lo acusaron a lucrar en nombre de los pobres.

La situación de Grabois dentro del Frente de Todos es es cada vez más incómoda al punto que este jueves convocó al Frente Patria Grande a resolver si siguen dentro del gobierno o pegan el portazo. Sobre todo, luego de la asunción de Sergio Massa como ministro de Economía.

En concreto, cuestionaron que Massa no mencionó en su discurso a los sectores más vulnerables. Específicamente, Grabois reclama la implementación de un salario básico universal pero no ha sido acompañado ni por Martín Guzmán ni por su sucesora Silvina Batakis. Con la llegada de Massa la posición parece ser la misma y el nuevo funcionario aclaró que trabajarán para reducir la emisión y cumplir la meta de déficit fiscal acordada con el FMI, algo que no cayó bien en el entorno de Grabois.