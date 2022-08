Gustavo Correa acusó al Gobierno de mentir respecto a sus descuentos

Error administrativo, avivada personal o mala intención del Gobierno. Esas son las tres explicaciones posibles para un hecho concreto: a la conducción del SUTE no les descontaron los días de paro. Desde el Ejecutivo aseguran que esto se debe a que los sindicalistas no presentaron su adhesión a la medida de fuerza, algo que fue desmentido de forma categórica desde el gremio. "Es una mala intención del Gobierno para seguir generando discusión", disparó el secretario gremial Gustavo Correa.

"Nosotros notificamos los días de paro a la DGE el último día del mes. El Gobierno no ha hecho los descuentos, maliciosamente", aseveró el sindicalista. En este sentido, remarcó que el 29 de julio presentaron las planillas de asistencia de ese mes y en las mismas consta la adhesión suya y del resto de la conducción del gremio a los paros del 26 y 27 de julio.

"Nosotros liquidamos a fin de mes. Somos como una escuela con suplentes que cobran un mes atrasado", explicó y dijo que este mes les deberían haber descontado los dos días de paro de julio y en septiembre tendría que ocurrir lo propio con los tres días de paro de agosto

El correo del SUTE notificando la adhesión al paro en julio.

"Hoy notificamos los paros del mes de agosto y el mes que viene nos los deberían descontar. Nos deberían haber descontado este mes los paros del mes de julio", explicó Correa que de paso se quejó de la negativa de la DGE de permitir que los sindicalistas marquen asistencia a través del GEM.

La senadora Eisenchlas cargó contra el SUTE pero luego borró el comentario.

"No es verdad que no hemos notificados. La DGE hace el juego porque existe una mala intención del Gobierno para seguir generando discusión", adhirió el referente del SUTE a raíz de las críticas que se escucharon al conocerse que tanto a él como a la secretaria general del SUTE no les habían descontado los días de paro. Sobre todo teniendo en cuenta que a miles de docentes si se les aplicó el descuento generando un impacto considerable en sus haberes.

Docentes mostraron hoy sus bonos con descuentos.

"Hay una clara intencionalidad política. Es una mentira que no notificamos para que no nos descontaran los días. Nosotros el 29 de julio lo notificamos", sentenció Correa.