Liberan a Roberto Macho con el pago de una fianza 50.000 pesos

A casi 24 horas de ser trasladado a la cárcel, fue liberado el secretario general de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), Roberto Macho, imputado por el corte de calles en el marco de las protestas por el conflicto salarial con el Gobierno de Mendoza.

Tras un pedido de control jurisdiccional por parte de la defensa para revisar la causa y solicitar la libertad, el juez Juan Manuel Pina González avaló el planteo y ordenó que Macho salga del penal con el pago de una fianza real de $50.000.

El magistrado interviniente, además, indicó que para el mantenimiento de libertad el acusado deberá ajustarse a medidas como firmar cada 15 días en una dependencia judicial, no salir del país sin autorización de la Justicia y no cometer otros delitos. Las causas en su contra seguirán su curso y no ha sido sobreseído.

Trascendió que el juez, en su resolución, hizo referencia a que la protesta es un derecho constitucional, más allá de que Macho habría elegido para manifestarse elementos violatorios del artículo 194 del Código Penal y del artículo 16 de la Constitución, que hace referencia a la libre circulación.

Estas conductas le valieron la imputación al dirigente de ATE por "entorpecimiento del normal funcionamiento de los transportes por tierra", delito que resulta excarcelable ya que tiene penas de 3 meses a 2 años.

En la audiencia de esta martes por la tarde, la Fiscalía de Tránsito se opuso al pedido de los abogados del líder sindical y expuso sus argumentos, sin embargo, Pina González le dio la derecha a la defensa.

Para el Ministerio Público Fiscal, Macho, imputado en las últimas horas por cinco cortes de calles, debía permanecer con arresto efectivo en base a sus antecedentes. Fue detenido durante el mediodía del martes en el Hospital Notti, mientras encabezaba una protesta.

Junto a él fueron aprehendidas Adriana Iranzo, secretaria adjunta de ATE y pareja de Macho, y otras dos dirigentes. En el caso de Iranzo, estuvo algunas horas en la Comisaría Tercera y quedó en libertad tras ser imputada y con el pago de una fianza de $50.000.