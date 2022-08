La tajante frase de Javier Milei antes de la jura de Sergio Massa

Luego de la asunción de Cecilia Moreau como presidenta de la Cámara de Diputados, Javier Milei se acercó a la prensa a dar su opinión sobre la situación que se vivió dentro del recinto y cómo ve la situación económica del país en las vísperas del acto de jura de Sergio Massa como ministro de Economía, Desarrollo Productivo, Agricultura, Ganadería y Pesca.

El diputado libertario compartió su reflexión a partir de los últimas horas vividas dentro del Congreso con la salida de Sergio Massa y la asunción de Moreau como nueva presidenta de la Cámara de Diputados diciendo: “Mi reflexión es que, en principio, esta cámara no ha tenido discursos a la altura de las circunstancias. Han dejado de manifiesto su miserabilidad, su forma rastrera de hacer política y verdaderamente ha sido una vergüenza los discursos de hoy”.

“El país que está atravesando una situación realmente muy grave, con indicadores sociales peores de los que teníamos en el 2001, con un desequilibrio monetario peor que la previa a la crisis del Rodrigazo y con una dinámica de activos financieros propia del segundo semestre del 88´ de la antesala de la hiperinflación. Frente a esa situación tan grave que pone a los argentinos al borde del abismo, nos encontramos con estos discursos verdaderamente espantosos y que me parecen una ofensa a todos los argentinos de bien”, expresó Milei minutos después de que Cecilia Moreau asuma como presidenta de la Cámara de Diputados.

Cuando se le preguntó acerca de una posibilidad de trabajar en conjunto con otras fuerzas políticas dentro del Congreso, Javier Milei tuvo una respuesta muy concreta: “depende de trabajar juntos, en qué dirección, si vamos a seguir profundizando este socialismo arcaico que nos empobrece a todos.. no cuenten conmigo. Yo no voy a ser parte del fracaso que hunde en la miseria a los argentinos”.

“Como vamos a cumplir con la responsabilidad y las restricciones fiscales, si acá en los discursos ni siquiera pueden respetar la cantidad de tiempo que se les asigna. Es una payasa, una agresión y una falta de respeto a todos los argentinos”, aclaró el líder libertario en cuanto a la actuación de los diputados dentro del recinto.

En cuanto a su relación con Sergio Massa, un periodista le hizo la pregunta del millón a Milei, que se anda repitiendo por todos los medios a la espera de su jura como nuevo ministro de Economía, “¿Qué espera de Sergio Massa en el ministerio de Economía?”. Frente a esto, el diputado Milei respondió que: “Yo creo que no se puede esperar nada porque en realidad, vos para hacer un programa de estabilización duro, que es lo que requiere Argentina, tiene que tener credibilidad.

"La credibilidad consta de dos partes: de solvencia técnica y de reputación por parte de los actores. Yo creo que Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner y toda la gente que lo acompaña no están en condiciones de reputación, ni aunque tuvieran los mejores economistas de la historia de la humanidad podrían hacer algo bueno. Por lo tanto, esto va directo a un fracaso, si hacen un ajuste como corresponde. Este va a ser profundamente recesivo y esta casta política no está en condiciones de bancarse eso”, explicó el diputado de Avanza Libertad.

En cuanto a la respuesta positiva de los mercados con la llegada de Massa al ministerio de Economía, Milei explicó que, en realidad, la dinámica de los activos financieros no tiene nada que ver con la figura de Sergio Massa.

“Lo que se tiene como respuesta positiva de los mercados ya se te empezó a dar vuelta. Los mercados financieros operan con una lógica, donde vos compras con el rumor y vendes con la noticia. frente al hecho de que se te va Drácula Batakis, todo podía ser mejor, entonces subió por esa cuestión”, declaró el político liberal.

Finalmente, Milei le dio un contundente mensaje a la "casta política" diciendo que “la gente pide que los políticos tomen conciencia que los políticos le están arruinando la vida y que hagan algo distinto para que se termine con esta situación miserable. mis propuestas son claras y públicas, no me tengo que sentar a hablar con nadie”.

“Cada vez que los políticos se sientan a hablar es cuando la torta se achica y todos quieren mantener las mismas porciones y el único perjudicado es el pueblo que no se sienta en esa mesa. Que sea un momento especial o no, no amerita cagar al pueblo como hacen los políticos, yo no me voy a hacer cómplice de eso. El consenso me lo dará el pueblo, no aquellos que están hundiendo al país”, concluyó Milei en su rueda de prensa con los periodistas acreditados del Congreso Nacional.