Aliados del kirchnerismo reconocen a Sergio Massa como nuevo jefe

Desde Sergio Berni hasta Guillermo Moreno, los aliados del kirchnerismo que ya desconocen la jefatura de Alberto Fernández ahora mencionan a Sergio Massa como nuevo jefe del Frente de Todos. La bendición fue otorgada por Cristina Fernández de Kirchner quien recibió el lunes al flamante súper ministro en el Senado y fue rubricada ayer con el abrazo con Máximo Kirchner y Eduardo Wado de Pedro en la sesión donde Massa renunció como presidente de la Cámara de Diputados.

El Ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, no sólo celebró la llegada de Sergio Massa al gabinete nacional sino que volvió a criticar a Alberto Fernández. "Cómo quiere que la gente esté contenta con este Gobierno que destruyó la clase media. No concibo un país donde tengamos una ministra de Género y no tengamos un ministro de Energía", fue la crítica del funcionario kirchnerista.

"Necesitamos hombres y mujeres que puedan vincular la energía con la capacidad instalada para producir". "No estamos resolviendo lo que dijimos que veníamos a resolver y encima lo estamos profundizando. Hace más de dos años que venimos pidiendo, no un cambio de rumbo, que el Gobierno tenga un rumbo", advirtió. También el ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, distanciado de Alberto Fernández aventuró que "si Sergio Massa tiene éxito" como "superministro" "va a ser el candidato a presidente el año que viene y jefe del peronismo, que es mucho más", al tiempo que todo el partido deberá "acompañar".

"Si tiene éxito va a ser candidato a presidente del peronismo indiscutido y va a ser jefe del peronismo, que es mucho más que ser presidente. Ahora, sino es un irresponsable. Está entre el bronce y devoto, diríamos", acotó Moreno en un programa de radio.

"El peronismo tiene que tener un candidato de la doctrina", fue el reclamo del ex funcionario al tiempo que aclaró que "si Massa tiene estos primeros seis meses exitosos no hay sentido" presentarse "y todos" tendrán que "acompañar".

Desde el "albertismo" en vías de extinción, el diputado radical Leandro Santoro sostuvo que "de a poco" se va "a ir retomando la normalidad". Tras consignar que el país atraviesa una "crisis cambiaria, con origen en la crisis política del FdT", Santoro dijo que "para este tipo de crisis Massa y lo que Massa representa puede ser el principio de una solución". "Si hay que recomponer reservas, ordenar el gasto fiscal, cambiar las expectativas, hablar con lo agentes económicos, Sergio suma", elogió el legislador.

Santoro consideró que Massa "tiene el teléfono de las personas más importantes del país y buena llegada con los países centrales del mundo". "La expectativa que tenemos está alrededor de esto y del equipo que convocó", remarcó Santoro.