El lapidario comentario de un vocero de Mauricio Macri sobre el apoyo a Cristina Kirchner

El diputado Hernán Lombardi, uno de los principales voceros y asesores de Mauricio Macri, habló sobre las manifestaciones en apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y desestimó la convocatoria en las inmediaciones de su residencia al señalar que "no fue nada espontáneo", ya que "los micros estaban a unas cuadras".

"Eso no fue nada espontáneo. Ellos decían que era espontáneo y no lo era. Los micros estaban a unas cuadras. Ayer lo vimos, de las 300 personas, muchas estaban con chalecos cuidándolos, no eran espontáneos. Qué velocidad enorme tiene la espontaneidad...", ironizó en diálogo con Nancy Pazos al programa Ruleta Rusa que se emite por radio Metro 95.1.

En la misma línea, el ex ministro de cultura de la Ciudad afirmó que la reacción de la vicepresidenta surge de su intolerancia a "las verdades" del fiscal Diego Luciani. "En esta historia, Cristina Kirchner está dando una muestra gratis de lo que puede hacer porque está dispuesta a incendiar el país con lo que le queda por su impunidad. Hay que mirar este episodio en función de todo lo que puede llegar a hacer, porque está desatada porque no soporta la verdad del fiscal. Este es el problema real", enfatizó.

Para Lombardi, la actitud de la ex mandataria es "irresponsable" y "escandalosa", y le bajó el pulgar a las acciones en su apoyo.

"No fue nadie, no consiguió el 17 de octubre. Hay serias dudas sobre cuestiones éticas de su anterior Gobierno. De ella hacia abajo mandó a todos en cana", afirmó. El legislador del PRO, ex radical, destacó que funcionarios de la Ciudad dialogaron con el Gobierno Nacional, pero señaló que los hombres que responden al presidente Alberto Fernández "mintieron en todo y no cumplieron los acuerdos".

"Toda la gente del círculo íntimo de la vicepresidenta es una banda de gente que no tiene apego a la verdad. Digo que hay que tener diálogo cuando hay honestidad intelectual, pero éstos no lo tienen. Habrá que ensayar interlocutores, pero dijeron blanco y hacen negro", amplió. Al hablar de la interna de Juntos por el Cambio y en línea con los dichos de Patricia Bullrich, Lombardi aclaró: "Tenemos que asegurar la tranquilidad pública, no prestarse a las provocaciones y dejar que este proceso se lleve adelante y que tenga el resultado que tenga que tener en diciembre".