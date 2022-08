Sector vitivinícola: malestar por los fondos que el Gobierno le dio a Zuccardi

La decisión del gobierno de Rodolfo Suarez de sponsorear por 55 millones de pesos un evento mundial de vinos que tendrá como principal escenario a Zuccardi Wines, cuyo dueño es José Zuccardi, generó malestar en el sector vitivinícola. La presidenta de Bodegas de Argentina, Patricia Ortiz, le dijo a MDZ que la cámara empresaria “no está de acuerdo” con que el Estado provincial financie la actividad.

Desde que se hizo público el decreto, el malestar entre los empresarios vitivinícolas empezó a crecer. En ese sentido, en diálogo con este medio, Ortiz, quien preside la cámara empresaria que nuclea a la mayoría de las principales bodegas de todo el país, sostuvo: “Nosotros no estamos de acuerdo con que esos fondos salgan del gasto público y sobre todo nos llama la atención el monto, ya que equivale al presupuesto de Coviar para Wine of Argentina para todo un año. Es decir, para promoción el impacto es mucho mayor dándole a todas las bodegas, que dárselo a una para una fiesta donde no creemos que el impacto sea tan grande”.

El decreto salió publicado el 17 de agosto en el Boletín Oficial con las firmas del gobernador Suarez; la ministra de Turismo, Nora Vicario, y el ministro de Economía, Enrique Vaquié. “La Provincia se compromete al pago de la suma de £400.000,00, como aporte para cumplir con el convenio, tanto para premios en vivo como premios virtuales”, sostiene el texto.

Esos fondos significan unos 55 millones de pesos, de acuerdo al cambio cuando se rubricó el acuerdo entre William Reed internacional LTD y la provincia de Mendoza. Son para el evento The World’s Best Vineyards 2022 - Top 50 que se hará entre el 24 y el 27 de octubre próximos.

Ortiz sostuvo que el año pasado se realizó un encuentro similar de gastronomía, pero que los fondos fueron del sector privado. “Lamentamos este tipo de decisiones y creemos que hay otras maneras de fondear estas actividades, pensando también como se financiaron los 50 Best de gastronomía (en referencia a los Latin America's 50 Best Restaurants 2021) que se sustentó desde lo privado, desde quienes tenían intenciones de mostrar su espacio”, explicó.

Desde Bodegas de Argentina sostienen que los fondos para el evento podrían haber surgido también desde el Fondo Vitivinícola. Zuccardi, ya que el conocido empresario anfitrión es el presidente de la Coviar (Corporación Vitivinícola Argentina) y además tiene incidencia directa en el Fondo Vitivinícola.

MDZ intentó comunicarse con la ministra de Turismo para que explicara los motivos de esta apuesta del Gobierno, pero no tuvo respuesta.