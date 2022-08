La fuerte crítica de Martín Tetaz a Facundo Manes

Las internas en la Unión Cívica Radical (UCR) volvieron a intensificarse a raíz de la decisión de Facundo Manes de abstenerse de avalar el pedido de juicio político contra el presidente Alberto Fernández, el cual contó con el apoyo de todo el interbloque de Juntos por el Cambio.

Uno de los críticos fue Martín Tetaz, a quien "desconcertó" la actitud en solitario del neurocirujano. En declaraciones al canal LN+, el economista consideró que la visión de Manes es "equivocada" y que no entiende los procesos de discusión interna. "Me sorprendió porque cuando todo un espacio vota en una dirección, tiene que ser muy fuerte la razón para votar en contra de lo que va a hacer el bloque", indicó.

"Me parece que se equivocó, o no entendió como funciona el bloque, o no comprendió lo que está pasando en Argentina. No estuvo a la altura de entender la magnitud de lo que está pasando en Argentina", añadió.

Según Tetaz, el Congreso no tiene "la potestad de juzgar al Presidente" y tampoco "se va a poner en el rol del Poder Judicial y se va a romper la división de poderes", sino que se trata de buscar una destitución “para que la Justicia pueda hacer su trabajo y juzgar los delitos que corresponden".

Cabe recordar que Martín Tetaz forma parte del bloque Evolución Radical, liderado en Martín Lousteau y que se encuentra enfrentado a la conducción partidaria, mientras que Manes se encuentra dentro del bloque de la UCR, comandado por Mario Negri. Ambos, sin embargo, adscriben al partido centenario, y coinciden dentro del interbloque de Juntos por el Cambio, en la Cámara de Diputados.