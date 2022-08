La rectora de la UNCuyo enfrenta el primer paro y llamó al diálogo y pidió otras forma de protesta para evitar perder clases

Los docentes de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) hacen paro hoy y es la primera medida de fuerza que enfrenta la flamante rectora Esther Sánchez. La medida de fuerza se implementa en todos los niveles y, como ha ocurrido antes, los colegios secundarios dependientes de esa casa de estudios sienten el impacto mucho más por la pérdida de días de clases. Sánchez busca cambiar la situación y convocó al diálogo al gremio y pidió que busquen medidas alternativas para visibilizar la protesta.

El problema para Sánchez es que la paritaria universitaria es nacional y no intervienen individualmente los rectores. Pero es aún más complejo: los universitarios mendocinos están adheridos a Conadu Histórica, que no acordó en las paritarias, como ha ocurrido por muchos años. Por eso la UNCuyo es una de las pocas que no tiene clases.

"Ante la decisión de Conadu Histórica -Fadiunc en la UNCuyo- de no firmar el acuerdo salarial con el Gobierno Nacional, autoridades universitarias convocan al diálogo para asegurar el derecho a la educación de los estudiantes, al tiempo que buscan consensuar alternativas de visibilización de acciones que acompañen el derecho de los docentes a reclamar mejoras salariales", informaron desde el Rectorado.

La pérdida de días de clases es uno de los ejes de mayor conflicto. Y con el cambio de gestión hubo presión interna para que la conducción universitaria, en manos del Interclaustro (el ala universitaria de Cambia Mendoza), tenga una actitud distinta a la de Daniel Pizzi y que se presione con herramientas como el descuento de los días.

Allegados al rectorado sugirieron a MDZ antes del cambio de gestión que se haría un trabajo para lograr ese objetivo, es decir que se pierdan menos días de clases. Pero que sería paulatino.

La paritaria nacional en la que intervienen los gremios con representatividad en las universidades nacionales junto al Ministerio de Educación de la Nación, acordó el siguiente esquema de aumentos: 7% en agosto, 5% en septiembre y 9% en diciembre, con la firma de cinco de ellas. Cabe señalar que además de estos porcentajes se suman adicionales no remunerativos ni bonificables mensuales (que varían según dedicación) y con cláusula de revisión del acuerdo para octubre.