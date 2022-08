Sin el laudo presidencial, qué pasará con la licitación de Portezuelo

Las posibilidades de concretar Portezuelo del Viento quedaron sepultadas luego de que venciera el plazo para que el presidente Alberto Fernández dicte el laudo que definía el futuro de la obra. El gobernador Rodolfo Suarez decidió avanzar con un proyecto hidroeléctrico alternativo, por lo que la licitación de la obra planificada en Malargüe quedará frenada indefinidamente, a las puertas de la adjudicación.

“En este estadio no se puede adjudicar. Hay una situación de incertidumbre tal, que sería absolutamente irresponsable por parte del Gobierno la adjudicación. Por lo cual hay que detener el proceso”, expresó a MDZ este martes el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibañez.

El gobernador Suarez desde hace más de un año está en condiciones de adjudicar el proyecto, pero el mandatario provincial nunca tomó la determinación, ante la incertidumbre generada por el rechazo de La Pampa a la obra en el COIRCO y el respaldo que obtuvo la postura de esa provincia desde el Gobierno nacional.

El proceso de licitación de Portezuelo se lanzó en septiembre de 2019, durante la gestión del entonces gobernador Alfredo Cornejo. La apertura de sobres con la propuesta tuvo lugar casi un año después, el 3 de julio de 2020, ya con Suarez como mandatario provincial.

En esa oportunidad se presentó un solo oferente, el consorcio liderado por la empresa china Sinohydro y conformado también por las firmas locales IMPSA , Construcciones Electromecánicas del Oeste SA (CEOSA) y Obras Andinas (OASA). La proporción de participación de cada una de ls compañías en la UT Malal hue fue de 46%, 22%, 16% y 16%, respectivamente.

Sin embargo, este único oferente había presentado una serie de propuestas económicas que estaban por encima del presupuesto estipulado por el Gobierno para la megaobra. Las ofertas iban de los U$S 884 millones hasta los U$S 1.063 millones, pero si se contemplaba el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el monto se colocaba entre los U$S 1.070 hasta los U$S 1.286 millones. Es decir que superaba incluso el total de los fondos que enviaría la Nación.

Finalmente, a finales de junio de 2021 el consorcio presentó una mejora de la oferta, siendo 22,61% inferior a la propuesta inicial. Desde ese entonces, el gobernador se encuentra en condiciones de adjudicar el proyecto, algo que dificilmente llegue a concretarse en algún momento.

“Estamos esperando el laudo porque esto ha quedado a las puertas de la adjudicación, pero no se puede avanzar. Tenemos el riesgo grande de tener un laudo contrario y que se inviertan fondos en esto, porque cuando uno adjudica ya hay fondos que erogar”, manifestó el ministro Ibañez.

Sin embargo, el funcionario remarcó que el proceso licitatorio no caduca, sino que está detenido en la puerta de la adjudicación. “Está detenido en el sentido de que se ha llegado hasta el momento en el que se puede adjudicar”, aclaró.

Asimismo, hizo hincapié en que el gobernador se comprometió a avanzar con la licitación de Portezuelo ni bien asumió pero subrayó que el proceso se detuvo “para cuidar los 1023 millones de dólares. Porque si hubiésemos adjudicado eso y con un laudo contrario, hubiésemos entrado en una situación bastante complicada con el dinero”.