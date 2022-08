Un funcionario de Sergio Massa salió al cruce de Fernando Iglesias

El secretario de Economía del Conocimiento, Ariel Sujarchuk, salió hoy al cruce del diputado de Juntos por el Cambio (JxC) Fernando Iglesias por considerar que "la informática y las tecnologías de la información no son una industria", y destacó que las exportaciones del sector superarán los US$7.000 millones este año. El funcionario calificó a las declaraciones de Iglesias como "vintage" y señaló que "las chimeneas son el humo que sale desde nuestras cabezas".

Así respondió a Iglesias, quien dijo que la economía del conocimiento no era una industria, entre otras cosas, por carecer de chimeneas. "Este es otro punto donde puede haber una política de Estado en la Argentina porque si uno mira el mapa político, independientemente de los partidos políticos que gobiernan provincias y municipios, muchos están abocados al desarrollo de la economía del conocimiento", enfatizó Sujarchuk esta mañana en diálogo con Radio 10.

Y agregó: "No tendríamos por qué no ponernos de acuerdo, incluso con los distintos sectores y actores que hacen a la economía del conocimiento como las grandes empresas y los pequeños desarrolladores". En ese sentido, remarcó que se trata de "un mundo muy grande que le da una oportunidad única a la Argentina para desarrollarse, salvo cuando aparecen estos boicoteadores seriales como este diputado". "¿En qué momento a alguien se le ocurre ponerse en contra de algo que nos beneficia a todos y a todas?", se preguntó el secretario.

Fernando Iglesias señaló el pasado jueves que "la informática y las tecnologías de la información no son una industria".

"No producen objetos, no tienen fábricas ni chimeneas, ni producción centralizada. Son sectores productivos, no industrias", publicó el diputado de la oposición en su cuenta de Twitter. Por otra parte, Sujarchuk enfatizó que "el Gobierno va a ser un acelerador" respecto del sector, el cual se estima que acumulará exportaciones de más de US$7.000 millones para este año, que de confirmarse se convertirán en un nuevo récord.

"Esta semana sigo con otras reuniones con representantes del sector y todos ven crecimiento y oportunidad", subrayó el funcionario. Por último, indicó que ayer mantuvo una reunión con el ministro de Economía, Sergio Massa, para finalizar "los últimos detalles" de una batería de medidas para el sector. Dentro de las mismas, se incluirán un régimen cambiario con un "dólar diferencial" sobre "el incremento de exportaciones" que realicen las empresas para "estimular aún más el crecimiento".

Asimismo, remarcó que se lanzará un "monotributo tecnológico que le dará la oportunidad a todos los ´freelancers´ de poder facturar de manera legal pero, a su vez, sin fagocitar al mercado local", quitando "excusas" para "usar un sistema de facturación offshore que perjudica a las exportaciones y dólares de los argentinos".