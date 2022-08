Fuerte repudio del Gobierno argentino por un concurso sobre las Islas Malvinas

El Gobierno argentino rechazó "categóricamente" los términos de un concurso organizado por la embajada británica en el país que tiene por objeto seleccionar estudiantes universitarios para pagarles un viaje a las Islas Malvinas.



"El concurso se presenta bajo un lema incorrecto que pretende designar a esas islas como un territorio separado de la República Argentina y bajo un topónimo ilegítimo, en contradicción con la posición nacional respecto de la cuestión de las Islas Malvinas y que se encuentra reflejada en la Constitución Nacional", indicó la Cancillería en un comunicado.



El Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de Santiago Cafiero, expresó en el texto que "claramente se trata de una actividad que solo persigue reflejar la ocupación británica de las Islas Malvinas, situación ilegal que la República Argentina ha protestado de manera permanente e indeclinable desde 1833".



"El Gobierno argentino reafirma una vez más su soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes que forman parte integrante de la República Argentina e invita al Reino Unido a cumplir con el mandato de las Naciones Unidas de reanudar las negociaciones a fin de encontrar una solución pacífica y duradera a la disputa de soberanía", concluye el comunicado difundido.



La convocatoria de la embajada del Reino Unido en el país se conoció a través de Instagram: "Si hablás inglés y sos estudiante de una universidad de Argentina, Brasil, Chile o Uruguay, ¡esta oportunidad de intercambio es para vos!", según publicó la representación diplomática en su cuenta de esa red social.



La invitación contiene un flyer en inglés, en el que se plantea la convocatoria como una "competencia universitaria" y explica que "se premiará a cuatro participantes, siendo un estudiante de Argentina, uno de Brasil, uno de Chile y uno de Uruguay".



Según señala la convocatoria, los interesados "deben hacer un video de hasta un minuto en inglés, contestando la pregunta: ¿Por qué me gustaría conocer a mis vecinos en las Islas Falkland?" y agrega que los estudiantes "con los mejores videos ganarán un viaje a las Islas, donde estarán por una semana en la casa de una familia local, aprendiendo sobre la historia, cultura y sociedad de las Islas Falkland".



Entre los requisitos, solicitan "nivel avanzado de inglés" y "tener un pasaporte argentino/brasileño/chileno/uruguayo válido".



La convocatoria de la embajada británica también fue repudiada por el Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, quien -en declaraciones a Télam, consideró que se trata de "una provocación absolutamente innecesaria".



"Esto es digno de repudio, porque se trata de un accionar impropio", calificó Carmona y aseguró que en la secretaría "generó malestar porque lamentablemente hay antecedentes de esta situación".



El funcionario explicó que es una metodología que "se repite y que ya fue rechazado por la Argentina" y recordó que en otros años "sucedió lo mismo y en aquella oportunidad los consejos de las diferentes universidades se manifestaron en contra, al igual que las provincias de Tierra del Fuego".



En septiembre del 2018 la embajada británica había convocado a un concurso similar, bajo el mismo eslogan, hecho que fue repudiado oportunamente por las casas de altos estudios del país.



En tanto, Carmona recordó que la Argentina "para atender a los intereses de los isleños, lanzó becas para que vinieran a estudiar aquí para lograr una efectiva integración, pero se vieron luego imposibilitadas porque no había vuelos".



Por otra parte, el secretario consideró también "impropio" que la invitación se haga en conjunto con "el ilegitimo gobierno isleño, en virtud de que son autoridades de facto que la Argentina no reconoce".



Por su parte, el Director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, Edgardo Esteban, también se sumó al repudio dijo que el hecho es "repudiable" y constituye "parte de la política colonialista del Reino Unido".



"No es la primera vez que lo hacen, cuatro o cinco años atrás, el exembajador Mark Kent también propuso algo similar y se inscribieron estudiantes de universidades públicas lamentablemente. Para nosotros fue una cuestión de entrega de soberanía que duele", puntualizó Esteban.



Además recordó que un grupo de excombatientes hicieron un convenio con la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA en su laboratorio de lenguas, "para poder ofrecerles a los habitantes de las islas que vengan a estudiar idioma aquí, no solo castellano, sino idiomas en general".



Sobre el concurso lanzado, Esteban dijo que "es parte de esa política que tienen los británicos tanto en la Argentina como en la región de imponer esta situación de colonialismo que duele y lastima".



"Esto se hace donde está la base más grande que hay en el Hemisferio Sur, donde están construyendo un puerto de aguas profundas, y lo hacen, mirando ya hacia lo que significa la disputa de la Antártida y la mayor reserva de agua potable que hay en el planeta", concluyó.