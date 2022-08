El enérgico pedido de Sergio Massa al oficialismo y a la oposición

El designado ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, Sergio Massa, convocó hoy a construir acuerdos entre el oficialismo y la oposición al asegurar que "la Argentina necesita mas allá de nuestro debate apasionado" que "tengamos la humildad y el coraje para construir consensos y políticas de Estado", al hablar en la sesión especial de la Cámara de Diputados tras la aceptación de su renuncia a la banca y a la presidencia de ese cuerpo.



"Hoy termina una etapa y mañana empieza otra", expresó y advirtió a los legisladores que "sepan que desde mañana voy a venir una y mil veces a esta casa a buscar que entre todos aquellos que tenemos la convicción y el compromiso de que este sea un país un poquito mejor, podamos más allá de las diferencias darles a los argentinos políticas de Estado".



En su mensaje, Massa agradeció los 996 días de gestión a los legisladores y señaló que "si algo me enseñó este lugar es a escuchar mucho más que a hablar, a aprender a tolerar, aprender a convivir en la diferencia, intentar hasta el último instante, muchas veces con resultado positivo y muchas con resultado negativo, a buscar acuerdos".



Asimismo, destacó que "muchos de los que estamos acá podemos pensar distinto, pero este lugar me enseñó a valorar y respetar la tarea que cada uno de ustedes lleva adelante" y agregó que "todos los que estamos acá tenemos la enorme pasión por tratar de construir de esta casa nuestra que es Argentina, un lugar todos los días un poco mejor".



En esa línea, Massa agradeció al bloque del Frente de Todos la "responsabilidad que me asignó en estos dos años" y, en ese contexto, agradeció al actual presidente del bloque, Germán Martínez, a los diputados Máximo Kirchner, Paula Penacca, Cecilia Moreau, y a Cristina Álvarez Rodríguez, sobre quien dijo que "ya no está" (como integrante de la Cámara de Diputados), aunque lo estaba observando desde el Palco de Invitados junto a otros funcionarios nacionales y provinciales.



Por otra parte, destacó el trabajo realizado durante la pandemia de coronavirus al señalar que "entre todos pudimos hacer funcionar a la Cámara en pandemia" y sostuvo que "recorrimos el desafío de la virtualidad cuando teníamos que empezar a experimentar en lo desconocido y siempre lo desconocido puede generar miedo, pero también desafíos a cada uno de nosotros".



En ese contexto, Massa dijo que "la Argentina necesita que, más allá de nuestro debate apasionado, convencido, necesita que en algunos temas tengamos la humildad, la tolerancia, la capacidad y el coraje de construir consensos y políticas de Estado", de "darle un camino de largos plazos a aquellos temas que todos los que estamos acá estamos convencido que pueden transformar la Argentina".