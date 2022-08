Diputados mendocinos se alinearon con Espert y pidieron explicaciones por el plan de Massa en Economía

El legislador liberal, José Luis Espert, exigió este viernes que el ministro declare cuáles son los acuerdos o consensos básicos para el desarrollo y cuál es el plan que propone sobre cuestiones de política económicas y social. "Para que informe verbalmente, todo lo concerniente a las pautas de crecimiento, transformación laboral, promoción de empleo, preservar y defender el valor de la moneda, entre otras cuestiones", solicitó el economista en el proyecto de ley. Tanto el radical Lisandro Nieri, como Omar De Marchi del PRO, se alinearon a la propuesta.

Las preguntas que avalaron los diputados mendocinos se basan en saber: "¿Cuál es el plan que plantea el ministro sobre cuestiones de política económicas y social?; ¿Si dentro de las propuestas y los acuerdos básicos se esta proyectando reformas legislativas a largo plazo que conlleven la transformación argentina?", entre otras cuestiones.

Conforme el art. 71 de la CN y entendiendo que la democracia se construye con diálogo, presenté hoy un Proyecto en la Cámara de Diputados citando al Ministro @SergioMassa, para que nos explique el plan de desarrollo para el país que sugirió ayer en el Council of the Americas. pic.twitter.com/8m6pT6NO2s — José Luis Espert (@jlespert) August 19, 2022

"Estamos dispuestos al dialogo, la democracia se construye con dialogo, y la búsqueda de lugares comunes, no configura el presente un proyecto de interpelación propiamente dicho, sino que nos hacemos ecos a las palabras del Ministro Serio Massa y, tenemos la obligación a escuchar, desde lo institucional. Es por ello, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto", agregó Espert sobre el documento presentado en el Congreso.

En ese sentido, los opositores retomaron declaraciones de Massa. El ministro de Economía de la Nación había manifestado que: "No tenemos que tener miedo o vergüenza de sentarnos en una mesa por más que seamos de fuerzas políticas distintas. Lo que está en juego es el futuro de la Argentina. En próximos meses no hay elecciones, hasta marzo-abril no empieza la temporada electoral. Sería bueno aprovechar para encontrar acuerdos o consensos básicos para el desarrollo".