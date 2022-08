El exabrupto de Rodrigo Marra por el crecimiento de Javier Milei

Un exabrupto discursivo del legislador porteño por La Libertad Avanza, Ramiro Marra, sirvió para ilustrar el análisis político sobre la irrupción de Javier Milei en el escenario electoral. "Se les debe llenar el que ya sabemos de preguntas con el crecimiento rápido que logró Javier Milei", lanzó Marra de cara a las elecciones de 2023, al rechazar cualquier posibilidad de un acuerdo con Juntos por el Cambio.

Marra destacó que La Libertad Avanza logró "un inédito crecimiento en tan poco tiempo y tan rápido". "Eso se da porque hay una gran diferencia por sobre las demás fuerzas y es porque tenemos una ideología clara y que nos permite saber cuáles son las medidas que hay que tomar en el país, algo que el resto sabe, pero no se hace cargo", aseguró el legislador en declaraciones al programa "ATP".

En relación al crecimiento de Javier Milei de cara a las presidenciales de 2023, Marra dejó una polémica frase al remarcar: "Al oficialismo y al resto de la oposición se les debe de llenar el lugar que ya sabemos de preguntas". "Estamos construyendo algo diferente, un plan económico, algo que haga pensar en la Argentina. Lo importante es saber qué hacer y no quiénes van", aseguró en relación a un eventual Gabinete en el caso de que el libertario llegue a presidente.

Además rechazó de plano que La Libertad Avanza pueda conformar una frente electoral con Juntos por el Cambio: "¿Por qué nos vamos a unir si ya fracasaron?. ¿Qué ganamos sumándonos a ellos?", se preguntó. "Podemos ganar votos para llegar al Gobierno, perfecto. Y Cuando soy Gobierno no puedo hacer algunas cosas que quiero porque mis socios del partido no me dejan. Entonces, ¿Gané o perdí?", planteó el también youtuber financiero.

En ese aspecto, amplió: "Por eso yo pienso a la larga y no en el corto plazo. No pienso en ganar las elecciones, sino en quedar en los libros de historia y para eso hay que hacer las cosas bien. No estoy buscando trabajo en la política, porque tengo trabajo en el sector privado y me va muy bien".

Marra indicó que los conflictos internos que atraviesan el Frente de Todos y Juntos por el Cambio se produjeron "por una falencia de los espacios políticos, que terminaron por hacer un rejunte de nombres y sellos y no de ideas".