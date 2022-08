Carolina Losada opinó sobre Canosa y contó su experiencia en América

La senadora nacional, Carolina Losada, hizo referencia en las últimas horas, a su paso por el canal América, en el marco de la polémica por la salida de Viviana Canosa de su programa en A24. La periodista estuvo invitada en el programa de Jonathan Viale, en La Nación +.

"Yo puedo hablar desde mi experiencia personal. Yo trabajé 20 años en América, y yo trabajé libre. Hablaría mal de mi si no dijera la verdad, porque yo trabajé bien y cómoda en América durante 20 años", manifestó Carolina Losada.

Y agregó: "No puedo dejar de decir que a mi el medio me dio la posibilidad, como debe ser, de hablar y trabajar tranquila. De hecho, nosotros fuimos muy críticos de este Gobierno".

Sobre el caso en puntual de Viviana Canosa, Losada manifestó: "Yo le mandé un mensaje a Viviana (Canosa), poniendo a disposición la Comisión de Libertad de Expresión, si ella tenía algo que decir. Porque me parece que es lo que institucionalmente corresponde. Pero no me contestó el mensaje".