Silvina Batakis se reunió con Sergio Massa para analizar la agenda legislativa

En una jornada cargada de tensión política, Silvina Batakis llegó a la Cámara de Diputados para reunirse con Sergio Massa. la ministra de Economía ingresó por la puerta ubicada sobre la calle Combate de los Pozos y en este momento se encuentra con el jefe del Frente Renovador que el sábado rechazó ser designado como jefe de gabinete.

De acuerdo a la informado por el entorno de Massa, la reunión sirvió para que la funcionaria y el presidente de la Cámara de Diputados analicen la agenda legislativa en materia económica para la segunda mitad del año.

Antes, Alberto Fernández había recibido a la ministra de Economía, Silvina Batakis, con quien mantuvo un encuentro en su despacho de la Casa de Gobierno, informaron fuentes oficiales. Batakis dialogó con Fernández acerca de las distintas medidas en marcha en el área a su cargo, y se retiró tras la reunión, que se extendió por alrededor de 40 minutos, señalaron las fuentes

El Presidente desarrolló esta mañana su actividad en la residencia de Olivos y cerca del mediodía se trasladó a la Casa Rosada para continuar allí su agenda de trabajo.

Hoy el diputado nacional del Frente de Todos, Leandro Santoro, pidió avanzar hacia "un Gabinete más chico, más compacto, con gente con más poder". El legislador nacional mencionó la cena que mantuvieron Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, y destacó que "tiene que continuar la capitalización de la política" al indicar que, a su entender, debería haber una reformulación del Gabinete.

"Me imagino un Gabinete más chico, más compacto, con gente con más poder, más capacidad de decisión, con control de la agenda pública, resolver problemas con menos burocracia", planteó Santoro, aunque aclaró que "no es sólo la incorporación de Sergio Massa". Respecto al tigrense, valoró su "vocación de poder, ganas de hacer", más allá de que reconoció que tienen diferencias políticas: "Yo estoy a la izquierda de Sergio". Finalmente, el diputado nacional cuestionó al ex ministro de Economía Martín Guzmán por la forma en que presentó la renuncia el pasado sábado y afirmó que eso "demuestra cierta amateurismo e infantilismo", al tiempo que advirtió sobre su "falta de muñeca política".