La estrategia que impulsa la UCR tras el regreso de Emir Félix

Luego de su enfermedad, el intendente de San Rafael, el peronista Emir Félix, regresó a la intendencia. Desde el radicalismo, que pretende poder volver a administrar ese departamento luego de 20 años, están alertas a que podría adelantar las elecciones para los primeros meses del año. Desde el comité departamental de la UCR ya preparan el armado de un frente con todos los partidos (que no sean del peronismo gobernante y del Frente de Izquierda) para competir en la primaria y poder conseguir un triunfo con la sumatoria de votos.

El gobernador Rodolfo Suarez ya sabe de esta idea que va tomando forma. La UCR en San Rafael está dividida entre quienes responden al exsenador nacional Ernesto Sanz en alianza con Territoriales y Convergencia (que lideran entre otros, el exsenador provincial Armando Camerucci) y quienes están alineados con la conducción partidaria provincial, es decir reportan al senador nacional Alfredo Cornejo. El exgobernador y Sanz mantienen una relación tensa desde hace muchos años.

Esta situación los llevará inevitablemente a la interna partidaria. Lejos de ver este panorama como algo negativo, el radicalismo cree ver una oportunidad en ese proceso. “Vamos a ir a la primaria, y esperamos que sea entre al menos tres precandidatos a intendentes”, dijo a MDZ el concejal y presidente del Comité departamental, Francisco Mondotte.

La estrategia electoral apunta a que entre esos tres precandidatos sumen más de 40 puntos en la PASO lo que podría posicionarlos como ganadores en esa primera instancia. Los aspirantes a las primarias no están definidos del todo. Uno podría ser el propio Mondotte quien está caminando el departamento y armando equipos técnicos sobre distintos asuntos de gestión. Otro, el senador provincial Abel Freidemberg, quien reporta a Cornejo, encabezó la lista de senadores del cuarto distrito el año pasado y además dijo hace unos días en un medio departamental que le gustaría ser candidato – ya se ha postulado por el cargo- pero aclaró que “Primero se debe pensar y planificar para conducir destinos”.

La tercera opción será para algún representante del PRO o del peronismo que integren el Frente vecinal y amplio al que Mondotte apunta. La mirada del comité departamental sanrafaelino es que la UCR debe aglutinar a toda la dirigencia que no esté con Félix y que no sea del Frente de Izquierda (que se negará a participar). Los votos del PRO, Socialismo, PD, Libres del Sur, del peronismo por afuera de la estructura del Frente de Todos, podrían definir la elección. Es por eso que sumarlos, será clave para ganar la pulseada a Félix. Así analizan en la UCR de San Rafael, que no tiene muchos antecedentes de grandes alianzas con otros partidos.

Como se sabe, está en mente de muchos intendentes justicialistas desdoblar las elecciones el año que viene, ya que la provincia también lo haría. Ante un panorama incierto, asegurarse las comunas que conducen es la apuesta. En el caso de Félix es un hecho que su hermano Omar, el ex intendente y actual diputado provincial será candidato a jefe caminal, aunque es un dato que desde el municipio de San Rafael guardan con total hermetismo.

Lo que sí es una certeza: el papel que jugará el actual jefe comunal en la campaña. Con una alta valoración en las encuestas- más que ningún otro dirigente de su tierra- caminará los barrios sanrafaelinos como acostumbra a hacerlo para poder retener el departamento que gobierna -alternando con su hermano- desde 2003.