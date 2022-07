Exclusivo: el plan que propuso Martín Redrado para salir de la crisis

Martín Redrado fue el primer nombre que circuló en las cercanías de Alberto Fernández como potencial reemplazante de Martín Guzmán. El ex presidente del Banco Central fue consultado el sábado por la tarde, a horas de la salida del ya ex ministro de Economía, y sorpresivamente para los interlocutores que lo contactaron la respuesta fue positiva.

Sin embargo, ya cuando comenzaron las conversaciones formales para que Redrado desembarque en el Palacio de Hacienda; se sabía en la Quinta de Olivos que la posibilidad sería difícil. Casi utópica.

Simplemente porque lo que Martín Redrado exigía como condicionamientos innegociables para asumir el cargo era imposibles de garantizar para Alberto Fernández. Concretamente, reclamara un cambio radical y estructural de la conducción de la economía argentina, un acuerdo político legislativo previo donde la oposición debería intervenir (votando de manera positiva) y, fundamentalmente, la finalización de la crisis política entre el Presidente y la Vicepresidenta, como para que todas las reformas reclamadas puedan ejecutarse en el tiempo y sin que los mercados duden.

Curiosamente, entre los tres grupos de reclamos que exigió Redrado, el último fue el menos posible de garantizar. Y esto teniendo en cuenta que ni el cambio radical de la orientación económica ni el acuerdo político legislativo eran posibles. Ante la situación, amablemente y dando sus explicaciones, Redrado rechazó el ofrecimiento. un día después, Redrado volvió a ser convocado para ingresar al gobierno; pero en este caso como parte del desembarco del presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa quién se haría cargo de la jefatura de Gabinete y Marco Lavagna del ministerio de Economía; con su presencia en el Banco Central. El había aclarado que tampoco aceptaría esa función, pero igual desde el massismo su nombre fue obligado a circular.

Esta semana la Fundación Capital, la institución que dirige Martín Redrado publicó un trabajo extenso y muy elaborado, donde se explicitan cuales son las leyes que, según la entidad, deberían aplicarse para salir de la crisis; y que, tal como reclamó el economistas, deberían estar acompañadas por un acuerdo político.

Se habla de reformas laborales, de la administración pública nacional, reducción de los planes sociales, cambios jubilatorios radicalizados, sendero de eliminación de los subsidios energéticos, reformas tributarias y energéticas, también en el régimen de cooparticipación federal, apertura del comercio exterior y férrea disciplina fiscal. En síntesis, nada que desde el kirchnerismo se pueda avalar.

El informe completo sobre las reformas que propuso (exigió) Redrado para asumir, es el siguiente:

1 – Reforma laboral

Privilegiar los acuerdos laborales a nivel de empresa sobre los acuerdos colectivos a nivel de sector de actividad. Ello requerirá que en la negociación se unifique la representación de los trabajadores de la empresa. Esta reforma requiere un cambio en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley 14.250 de Convenciones Colectivas. Asegurar la libertad sindical. Desregular y simplificar los controles administrativos de la autoridad de aplicación, y de la policía laboral. Modificar mediante decreto reglamentario, el Art 84 de la Ley de Contrato de Trabajo para aumentar la productividad y reducir el sobrecosto y el riesgo laboral. Reducir el costo y riesgo de despido, respetando los derechos adquiridos, mediante la supresión hacia adelante de la indemnización por despido (reforma de los artículos 231 a 255 de la Ley de Contrato de Trabajo), compensándola por un fondo o seguro de desempleo.

2 – Reforma de la administración nacional

Reducir sustancialmente el número de empleados de la Administración Nacional y alcanzar una mayor eficacia en la gestión, asegurando que ninguna persona pierda ingresos en lo inmediato y que tenga oportunidad de reinsertarse y progresar. Comprende: i) Cambios en las normas laborales del sector público para incorporar la gestión por resultados. Continuar con la digitalización y las mejoras en la tecnología informática. ii) Un decreto con nueva estructura (organigrama propuesto por Libertad y Progreso de 7 ministerios y Jefatura de Gabinete) en el marco de las atribuciones establecidas en la Ley 25.164, de Empleo Público. Se definen las unidades administrativas dependientes de cada uno de los ministerios, hasta el nivel de direcciones nacionales, direcciones generales y organismos descentralizados. El decreto establecerá la dotación de personal de cada unidad administrativa, por categoría. iii) Designación de los ministros de la nueva estructura. En forma transitoria, por 90 días, las unidades administrativas de la vieja estructura son asignadas a cada uno de los nuevos ministerios. En ese plazo cada nuevo ministro cubre los cargos de la nueva estructura dando prioridad al personal en disponibilidad. Una vez completado el re encasillamiento del personal, los que no hubieran sido reubicados en la nueva estructura quedarán en la condición de disponibilidad establecida por la Ley N° 25.164 Art 11 (No cumplen tareas; pero cobran sueldos por uno o dos años. Así se evita el costo social de que se queden sin ingresos.). iv) Incentivos a las empresas que los contraten: Eximición de los aportes patronales durante un período de dos años y subsidio sobre los gastos de capacitación en el nuevo empleo. Jubilación temprana a quienes, quedando en disponibilidad, no hubieran conseguido empleo en dos años y tengan más de 60 años de edad.

3 – Reducción gradual de planes sociales a quienes menos los necesiten

Buscando incentivar darles empleo, por ejemplo, generalizando el "Plan Empalme”. Supresión de fondos asignados a la Economía Popular. Auditoría internacional para revisar los excesos cometidos en la asignación fraudulenta de las prestaciones por invalidez.

4 – Reducción hasta la eliminación de los subsidios a la energía y al transporte

Normalizar en un plazo prudencial las tarifas y precios, para que cubran los costos más una ganancia que incentive la inversión en el sector. El impacto sobre los estratos de menores ingresos deberá amortiguarse selectivamente con instrumentos de subsidio a la demanda.

5 – Elevación de la edad jubilatoria y reforma previsional

En un proceso que se iniciará igualando mujeres y varones en 65 años anunciado llegar en una década a 70 años para ambos sexos. A las madres se les reconocerá el equivalente a un año por cada hijo hasta un máximo de 7 años. Habilitación de fondos privados de retiro admitiendo la canalización de parte de los aportes. Recreación gradual del régimen de capitalización.

6 – Reforma Impositiva y de la Coparticipación Federal

Eliminación gradual del impuesto a las transacciones financieras (impuesto al cheque). Reducción hasta su eliminación, de los derechos de exportación y del impuesto los Bienes Personales.

Envío al Congreso de una Ley para la devolución de potestades tributarias a las provincias (Ganancias de personas físicas, Combustibles, Bienes Personales, Internos). Reemplazo de Ingresos Brutos por Ventas (provinciales) y calibración de éste con la alícuota del IVA (nacional) para empalmar los resultados con la distribución primaria vigente. Supresión de la coparticipación vertical.

Compatibilización inicial con los porcentajes actuales distribución secundaria mediante un Fondo de redistribución horizontal que produzca un empalme con sistema vigente, pero que al quedar inamovibles esos porcentajes en el futuro se exija acompañar cualquier aumento de gasto de una provincia, con impuestos provinciales propios adicionales. De esa forma se alinearán los incentivos y se propenderá a que los gobernadores gasten menos y mejor.

7 – Apertura externa

Ampliar la concreción de acuerdos de libre comercio. Acordar en el Mercosur la forma de reducción del arancel externo común.

8 – Desregulación y simplificación normativa

Particularmente de las normas de la AFIP, del BCRA y de otros organismos regulatorios. Desandar las normas intervencionistas (Ej. Ley de Alquileres). Facilitar el uso de dinero electrónico.

9 – Fortalecimiento y respaldo de la moneda. Gasto público emisión inflación

Luego de que se restablezca el nivel de las reservas, que podrán reforzarse con un swap o un préstamo sólo utilizable como respaldo, y cuando alcance el nivel de la base monetaria al tipo de cambio libre vigente, se quitará el curso forzoso de la moneda local y se evaluará la conveniencia de una dolarización ordenada o de una convertibilidad peso-dólar. A diferencia de la que se implementó entre 1991 y 2001, el depositario de las reservas asignadas a la convertibilidad y el encargado de su manejo será una institución financiera internacional (Ej: Banco de Ajustes de Basilea).