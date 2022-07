Los libertarios descalificaron a Silvina Batakis con fuertes comentarios

Los liberales se alistaron para atacar a la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, por sus polémicos dichos. "El derecho a viajar colisiona con el derecho al trabajo", declaró la funcionaria. El diputado de Avanza Libertad, José Luis Espert, y los diputados de La Libertad Avanza, Javier Milei y Ramiro Marra, descargaron fuertes críticas sobre la flamante titular de la cartera de Hacienda.

Yendo a lo profundo, la bruta ésta lo que dice es algo erróneo y muy instalado en nuestra sociedad: viajar al exterior es una importación y las importaciones destruyen trabajo argentino. La realidad es que prohibimos importaciones y tenemos a los trabajadores hechos mierda igual. https://t.co/Tl9MPrDFJD — José Luis Espert (@jlespert) July 7, 2022

Luego, el legislador bonaerense profundizó sobre la escases de productos en la Argentina y las medidas tomadas en el último tiempo: "Sustituir importaciones es sustituir exportaciones. Por lo tanto, jamás vas a ganar dólares así, jamás vas a terminar con la 'restricción externa' (que además es por otras causas). Sustituir importaciones es sustituir exportaciones".

Asimismo, Javier Milei sentenció a los ciudadanos argentinos a "estar condenados" tras escuchar a Batakis decir que "José Ber Gelbard fue el mejor ministro que tuvo la Argentina". Luego, el economista liberal expresó: "El domingo dije que Batakis no era apta para el cargo y ahora están aterrados por la burrada de la colisión entre los usos de los dólares. Lo aberrante es que cada frase que emite representa todo lo que está mal. La foto muestra un repaso de los errores del inicio de la nota".

El diputado porteño explicó que la nueva ministra 'tiene el CUIL invicto', es decir que no tiene precedencia en el sector privado. También, el economista liberal aludió a que la casta está desconectada de la realidad y que el mejor ejemplo es Batakis: "Nunca tocó un laburo en el sector privado. No es la única, la pseudo oposición tiene un montón de esos parásitos. Además, no tienen contacto con la gente, están desconectados y no se dan cuenta".

Que alguien me diga que es mentira que Silvina Batakis comenzó su carrera política en el PARTIDO COMUNISTA. Porque si es así, estamos perdidos, volamos por los aires. — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) July 7, 2022

Marra se sumó a la ola de quejas sobre la nueva funcionaria: "Que alguien me diga que es mentira que Silvina Batakis comenzó su carrera política en el PARTIDO COMUNISTA. Porque si es así, estamos perdidos, volamos por los aires. Pusieron lo peor que tenían como ministra de Economía, que inútil por favor".